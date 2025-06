Bylo úterý večer v září 2021, když Chris Williams začal pociťovat bolesti břicha a nevolnost. Druhý den ráno se to ještě zhoršilo. „Musel jsem jet na pohotovost,“ řekl Williams, který žije v Brooklynu.

V nemocnici mu diagnostikovali zánět slepého střeva, které mu poté chirurgicky odstranili. Asi o týden později se sešel s lékařem, aby si nechal odstranit stehy a probrat další kroky - a tehdy se dozvěděl šokující zprávu.

„Našli mi na slepém střevě nádor, který podrobili biopsii a zjistili, že se jedná o rakovinu,“ řekl Williams, kterému v té době bylo 48 let.

„Bylo to vlastně požehnání,“ řekl. „V mých očích to byl opravdu jen dar z nebes a požehnání, že jsem ten nádor objevil – že mi ten nádor vyvolal téměř prasknutí slepého střeva, aby ho našli – protože později zjistili, že je ve stadiu III. Kdyby ve mně zůstal déle, byl by ve stadiu IV,“ což je nejpokročilejší stadium rakoviny, které se hůře léčí.

Kdo jsou gen X a mileniálové Generace X – lidé narození přibližně v letech 1965 – 1980. V Československu se lidem této generace říká Husákovy děti. Mileniálové – také nazývaní generace Y. Lidé narození v letech 1981 – 1996, kteří vyrůstali s digitálními technologiemi a internetem.

Williams, který se v listopadu 2022 z rakoviny vyléčil, patří k rostoucí skupině pacientů s rakovinou slepého střeva ve Spojených státech, kterým byla diagnostikována v mladém věku.

Alarmující a znepokojující

Slepé střevo, které hraje důležitou roli v podpoře imunitního systému, je malý vakovitý orgán. Je připojen k tlustému střevu v pravé dolní části břicha.

Ačkoli je rakovina slepého střeva vzácná – obvykle se odhaduje, že ročně postihne asi 1 až 2 lidi na 1 milion obyvatel Spojených států, podle nové studie počet diagnóz prudce roste u generace X a mileniálů.

Podle výzkumu zveřejněného tento týden v časopise Annals of Internal Medicine, se ve srovnání s lidmi narozenými v letech 1941 až 1949 výskyt rakoviny slepého střeva více než ztrojnásobil u lidí narozených v letech 1976 až 1984, a více než zčtyřnásobil u lidí narozených v letech 1981 až 1989. Výzkum zjisitil, že k tomuto nárůstu došlo v letech 1975 až 2019.

„Celkově je to alarmující,“ uvedla Andreana Holowatyj, hlavní autorka studie a odborná asistentka hematologie a onkologie na Vanderbilt University Medical Center a Vanderbilt-Ingram Cancer Center.

„Některé z těchto generačních dopadů pozorujeme u rakoviny tlustého střeva, konečníku a žaludku, a to je tedy jeden z důvodů, proč jsme byli zvědaví, zda to prozkoumáme také u vzácných případů rakoviny slepého střeva. A míry a trendy, které jsme pozorovali, byly alarmující a znepokojující,“ řekla.

Výzkumníci nové studie analyzovali údaje o 4 858 lidech ve Spojených státech starších 20 let, u nichž byla v letech 1975 až 2019 diagnostikována rakovina slepého střeva. Údaje byly rozděleny do pětiletých věkových skupin a ukázaly rostoucí míru výskytu rakoviny slepého střeva podle narození, zejména u osob narozených po roce 1945.

Ačkoli nová studie nezkoumala konkrétně, proč tento výskyt stoupá, podle vědců je nepravděpodobné, že by to bylo zapříčiněné pokrokem ve screeningu tohoto onemocnění nebo diagnostickými nástroji.

„Neexistují žádné standardizované techniky screeningu rakoviny slepého střeva. Mnoho z nich je nalezeno náhodně po prezentaci něčeho, jako je akutní apendicitida,“ uvedla Holowatyj.

Tento trend může spíše souviset s vystavením životnímu prostředí, které může zvyšovat riziko u generací, které nyní vstupují do středního věku. A podobné trendy byly zaznamenány také u rakoviny tlustého střeva, konečníku a žaludku, což naznačuje, že možné rizikové faktory mohou přispívat k rakovině trávicího traktu jako celku.

Například obezita byla identifikována jako rizikový faktor pro diagnózu rakoviny slepého střeva, uvedla Holowatyj. Dodala, že zjištění, jaké rizikové faktory mohou být příčinou těchto trendů ve výskytu rakoviny, by mohlo pomoci odhalit způsoby prevence onemocnění.

„Skutečnost, že tyto trendy pozorujeme paralelně i u jiných rakovin trávicího traktu, nám říká nebo naznačuje, že mohou existovat jak společné, tak odlišné rizikové faktory, které mohou přispívat k rozvoji rakoviny trávicího traktu u mladších generací,“ uvedla Holowatyj.

„To bude důležité pochopit - jaké jsou tyto sdílené faktory, nebo jak se tyto rizikové faktory liší, a to jak ve velikosti, tak v absolutním riziku napříč těmito typy rakoviny trávicího traktu -, aby nám to pomohlo podpořit vývoj účinných preventivních postupů a v konečném důsledku se zaměřit na snížení této zátěže nebo zvrácení těchto trendů,“ řekla.

Neexistují žádná specifická doporučení pro screening rakoviny slepého střeva, ale mezi příznaky tohoto onemocnění obvykle patří bolesti břicha nebo pánve, nadýmání, nevolnost a zvracení - což často může napodobovat příznaky zánětu slepého střeva.

Rakovinu slepého střeva lze léčit chirurgickým zákrokem, při kterém se slepé střevo odstraní. Pokud se rakovina rozšíří, je pacientům často podávána chemoterapie.

„Jedná se o onemocnění, při kterém, pokud není zachyceno před prasknutím apendixu, se nádorové buňky často rozptýlí po celé dutině břišní,“ uvedla Holowatyj. „Proto je až u každého druhého pacienta diagnostikováno metastatické onemocnění neboli rakovina, která se rozšířila,“ dodala.

Nárůst výskytu rakoviny u mladých dospělých

Studie prokazující nárůst výskytu rakoviny slepého střeva u mladších dospělých nepřekvapuje doktorku Andreu Cercek, spoluředitelku Centra pro časný vznik kolorektálního a gastrointestinálního karcinomu v Memorial Sloan Kettering Cancer Center, která Williamse léčila.

„Víme, že časný výskyt rakoviny slepého střeva souvisí s celkovým problémem časného výskytu rakoviny trávicího traktu, včetně kolorektálního karcinomu,“ řekla Cercek. Tento trend viděla na vlastní oči u svých pacientů - stále však není jasné, jaké konkrétní faktory mohou být příčinou tohoto nárůstu.

„Existuje mnoho podezřelých faktorů, včetně změn životního stylu, změn ve stravování. Lidé mluví o obezitě, menší aktivitě. Ale není nic, co by úplně sedělo na všechny. A pak jsou tu změny životního prostředí,“ řekla Cercek. „Myslím, že je to pravděpodobně nějaká kombinace, něco multifaktoriálního, ale zatím jsme to neidentifikovali. Naštěstí se na tom teď hodně pracuje, dělá se na tom hodně výzkumu.“

Navzdory rostoucímu výskytu Cercek zdůraznila, že rakovina slepého střeva je stále neobvyklá. „Je to velmi vzácné, i když to stoupá,“ řekla. „Je však důležitou součástí tohoto celkového problému nárůstu rakoviny u mladých dospělých.“

„Jsem vděčný za všechno“

Williamsova cesta po diagnóze rakoviny nebyla snadná, ale je vděčný za svůj ošetřující tým. Po stanovení diagnózy vyhledal léčbu v Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku, kde podstoupil další operaci a chemoterapii.

Před diagnózou rakoviny si Williams myslel, že dělá všechno správně. Stravoval se převážně zdravě a pravidelně cvičil, ale jako projektový manažer státu New York v té době také zažíval mnoho stresu.

Ve 42 letech prodělal první infarkt. Druhý infarkt prodělal několik týdnů po diagnóze rakoviny slepého střeva. Třetí pak přišel krátce po operaci v Memorial Sloan Kettering Cancer Center. A loni prodělal Williams čtvrtý infarkt. „Hodně z toho, co jsem zažil, bylo způsobeno stresem,“ řekl Williams.

Inspirován svými vlastními zdravotními problémy, založil Williams neziskovou organizaci Heart, Body & Soul se sídlem v Brooklynu. Jejím cílem je propojit komunity zejména černošských mužů v místech s nedostatečnou péčí, s nástroji pro ochranu fyzického a duševního zdraví, a to i pro lepší komunikaci s poskytovateli zdravotní péče.

„Učíme je také, jak se za sebe postavit, protože velkou část problémů, kterým čelí zejména barevní muži, tvoří obavy, že když se dostanou do nemocnice, nejsou viděni nebo vyslyšeni,“ řekl Williams a dodal, že zdůrazňuje, že je důležité naslouchat svému tělu a mít obvodního lékaře.

„Zejména v době, kdy vidíme, že se dějí věci, jako že muži a ženy jsou diagnostikováni v dřívějším věku s různými nemocemi, si opravdu myslím, že je důležité zaujmout komplexnější přístup k tomu, jak se léčíme a jak o sebe pečujeme,“ dodal.