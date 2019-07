Tukové buňky pomáhají šířit rakovinu kůže dál do těla, zjistili vědci

11:06 , aktualizováno 11:06

Jak se z napadeného znaménka na kůži dostane rakovina dále do těla? Vědci si nad tím léta lámali hlavu. Nyní na to, zdá se, přišli. Alespoň to tvrdí odborníci z Izraele, podle kterých melanom využívá k cestě hlouběji do těla tukové buňky usazené hned pod kůží. Ty mu totiž ochotně poskytnou prostředky.