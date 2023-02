Vědci zkoumají tekutou biopsii. Krevní test by mohl odhalit rakovinu

Užitečnost nového nástroje, tzv. tekuté biopsie, při sledování pacientů léčených na rakovinu nyní zkoumají desítky studií. Tekutá biopsie je krevní test, při kterém se v krvi pacienta hledají fragmenty nádorové DNA nebo nádorových buněk.

Tato technika má značné výhody a mnozí pozorovatelé se domnívají, že by si její objev zasloužil Nobelovu cenu za medicínu: zejména je mnohem méně invazivní než klasická biopsie, při níž se odebírají vzorky tkáně z těla.

Především však poskytuje velmi přesné informace o rakovině pacienta. „Účelem odběru tzv. cirkulující DNA je odhalit mutace u určitých typů rakoviny a podle toho přizpůsobit léčbu,“ vysvětluje Alain Thierry, ředitel výzkumu v Ústavu pro výzkum rakoviny v Montpellieru na jihu Francie.

U některých druhů rakoviny, jako je například rakovina plic, kde jsou nádory často obtížně přístupné, je to skutečný pokrok.

Krevní test bude sledovat účinnost léčby

Analýza krve pacientů by také mohla brzy umožnit sledovat, jak rakovina reaguje na léčbu. „Konkrétně po chirurgickém odstranění nádoru se často předepisuje chemoterapie, i když nevíme, zda ji pacient skutečně potřebuje,“ říká Thierry.

Analýza krve pacienta by v budoucnu mohla v mnoha případech umožnit podávání méně zatěžující nebo časově méně náročné léčby, ale také odhalit případné recidivy. Tekutá biopsie má však i další, byť nejistější možnosti. „Jedna z nich bere dech: včasné odhalení rakoviny,“ říká nadšeně Thierry.

Na celém světě na testu pracuje několik týmů a biotechnologických společností. Jde o to, aby bylo možné odhalit nádor u jednotlivce pomocí odběru krve, a to ještě předtím, než se objeví příznaky nebo než je viditelný na rentgenovém snímku.

„Z technologického hlediska je to mnohem složitější než sledování rakoviny, protože to vyžaduje rozsáhlou analýzu mutací DNA a dalších specifických markerů, aniž bychom předem věděli, co hledáme,“ říká François-Clément Bidard, onkolog z pařížského Institutu Curie.

Analýza prokázala rakovinu u 35 lidí

Nedávno byly zvláště pozoruhodné výsledky studie americké biotechnologické společnosti Grail. V jejich studii byl krevní test použit k odhalení rakoviny u osob starších 50 let, které byly zdánlivě zdravé. Test podstoupilo více než 6600 lidí. U 92 z nich bylo podezření na rakovinu. Nakonec se u 35 lidí rakovina do jednoho roku skutečně potvrdila a u 57 lidí se jednalo o omyl. Test však odhalil devět případů rakoviny, které by při běžném vyšetření pravděpodobně nebyly zjištěny.

A i když jsou tyto testy spolehlivé, stále vyvolávají určité otázky, varuje Bidard. „Jedním z nich jsou náklady, protože tento typ sekvenování je extrémně drahý. Dalším problémem je možná nadměrná diagnóza, kterou tyto testy vyvolávají, protože určitý počet zjištěných nádorů se ve skutečnosti vyvíjí velmi pomalu a nemusí nutně vyžadovat léčbu,“ vysvětluje.

Bude také nutné prokázat, že tyto testy představují významný pokrok oproti těm, které se používají v současnosti.

„Dnes máme dobře vyvinuté strategie screeningu rakoviny,“ uvedl generální ředitel onkologického centra Gustava Roussyho Fabrice Barlesi. Dodal ovšem, že „účast na těchto screeningových testech, které nabízí systém zdravotního pojištění, je v nejlepším případě pouze 40 procent“. Barlesi ale nevylučuje, že by krevní testy mohly být jednoho dne používány jako „doplněk“.