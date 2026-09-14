Slovákovi podezřelému z otravy dětské výživy prodloužil rakouský soud vazbu

Policie muže zadržela začátkem května a je ve vyšetřovací vazbě v Eisenstadtu. Tento bývalý zaměstnanec firmy Hipp v bavorském Pfaffenhofenu je podezřelý, že do skleniček s příkrmy pro malé děti přidal jed na krysy a rozmístil je v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Jeho advokát tato obvinění odmítá.
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Ve skleničce zajištěné v rakouské spolkové zemi Burgenland bylo 15 mikrogramů jedu na krysy, což je podle vědců množství, které by při požití nebylo životu nebezpečné, ale mohlo by způsobit zdravotní následky.
Slovák tvrdí, že zabavený jed používal k hubení krys na farmě na rodném Slovensku. Podezřelý prozatím u soudu přiznal jen to, že zfalšoval dokumenty o příjmech, aby získal v bance vysoké půjčky.