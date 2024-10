V Rakousku bojují o život dva Češi. Jeli na střeše metra, srazil je nadchod

Čeští mladíci ve věku 17 a 18 let se rozhodli pro takzvané surfování na vlaku, jak se nebezpečné jízdě na střeše vagonů říká. Jízda ale skončila tragicky, když oba Češi při příjezdu do stanice Schönbrunn narazili do nadchodu.

Na internetu se objevilo video, na kterém oba Češi na střeše vozu pózují na kameru. Video končí krátce po nárazu. Na posledních záběrech je patrné, že oba mladíci leží na střeše vlaku s vážnými zraněními. Některé snímky z videa zveřejnil mimo jiné portál Exxpress.