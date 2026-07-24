Zemětřesení udeřilo v pátek v 1:59. Epicentrum se nacházelo přibližně osm kilometrů jihozápadně od města Gloggnitz a 15 kilometrů východně od Mürzzuschlagu. Otřesy vycházely z hloubky asi čtyř kilometrů.
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Geosphere Austria přijala řadu hlášení od obyvatel východní části Dolních Rakous a Štýrska, kteří zemětřesení pocítili. Slabé otřesy zaznamenali také někteří lidé ve Vídni.
Hasiči zasahovali na silnici mezi obcemi Schottwien a Breitenstein v okrese Neunkirchen, kde se na vozovku uvolnily menší kameny. Silnici se podařilo vyčistit a podle dolnorakouského zemského varovného centra je znovu průjezdná.