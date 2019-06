Čeští vodáci v Rakousku málem vjeli do vodopádu, zasahoval vrtulník

12:22 , aktualizováno 12:22

Dva čeští vodáci se v pátek dostali do úzkých poté, co při sjíždění řeky Steyer poblíž rakouské obce Hinterstoder neúmyslně málem vjeli do vodopádu. Jednoho z nich musel zachránit vrtulník, uvedla v sobotu s odvoláním na policii agentura APA.