Rakousko zavádí u dálnic turecké záchody. Návrat do středověku, běsní kritici

„Zhruba před deseti lety jsme do našich standardních plánů pro odpočívky zahrnuli turecké toalety, protože jsme si uvědomovali jejich potřebu,“ řekla stanici ORF Elfriede Mayrová, která zodpovídá za výstavbu odpočívek. Neupřesnila, kolik takových záchodů podnik zřídil.

„Rozhodnutí, zda v místnosti dojde k instalaci turecké toalety, nebo normálního záchodu, nastává po konzultaci s oddělením údržby dálnic,“ dodává Mayrová. Podle ní je tento typ záchodu odolnější vůči vandalům a snáze se čistí. Odpočívky společnost uklízí v průměru pětkrát denně.

Dřepění nad tureckým záchodem má podle Mayrové i zdravotní přínosy. „Zdraví střev hraje velkou roli v životě nás všech. Pokud se dá věřit odborníkům, je to nejzdravější forma vyprazdňování. Má to tedy i zdravotní aspekt,“ uvedla. Připouští ale, že sama tento typ toalety nevyzkoušela.

Impulz k jejich zavedení podle ní vzešel z jižní části Rakouska. Společnost je nicméně instaluje po celé zemi. Odezvy jsou podle Mayrové dobré, chválí si je nejen pracovníci oddělení údržby a zaměstnanci úklidových služeb, ale i zákazníci.

Walter Mocnik, tiskový mluvčí ASFiNAG pro Štýrsko a Korutany, uklidňuje, že turecký záchod je vždy alternativa, která nemá za cíl nahradit to, na co jsou lidé zvyklí. „Pokud správce údržby dálnice řekne, že to má smysl kvůli četnosti nebo úklidu, bude instalován turecký záchod. Ale jak jsem řekl, vždy jen jako alternativa,“ cituje jej list Kleine Zeitung.

Bulvární portál Heute cituje internetové uživatele, z nichž někteří popisují své znechucení. Tvrdí, že tyto záchody jsou v Itálii noční můrou a že se Rakousko jejich použitím vrací do středověku. „Jestli někdy najdu takový záchod, tak se na protest vykadím před dveře záchodu, aby viděli, co si o tom myslím,“ napsal jeden.