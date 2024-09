FPÖ jde proti zájmům Česka. I po výhře ale skončí v opozici, míní politoložka

Zamíchají nedávné ničivé povodně rakouskými volbami?

Přírodní katastrofy většinou nahrávají politikům, kteří jsou ve vládě a můžou se v krizi prezentovat jako schopní manažeři. Tragické následky povodní můžou ve volbách trochu pomoct i Zeleným, kteří dlouhodobě upozorňují na rizika změny klimatu. Pár procent naopak mohou ubrat pravicovým stranám, jež vliv člověka na klima spíš zlehčují. Povodně tedy můžou volby ovlivnit. Spíše mírně, ale v konečném součtu to může být důležité.

V průzkumech vede FPÖ. Čím si vysvětlujete její popularitu?

Svobodní sází na podobná témata jako jiné evropské pravicově-populistické strany. Vymezují se proti společenským elitám, které jsou podle nich sobecké a zkorumpované. Chtějí z Rakouska vytvořit „pevnost“, zamezit migraci a zrušit sociální dávky pro cizince či ukončit co nejdříve válku na Ukrajině bez ohledu na zájmy napadené země. A řada voličů na to slyší.

Má FPÖ potenciál složit koaliční vládu? Nemohl by se opakovat případ Nizozemska, kde sice vyhrála protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, ale nakonec se stala součástí kabinetu s nestranickým premiérem?

Pokud všechny ostatní strany dodrží slovo, FPÖ vedená Herbertem Kicklem koaliční potenciál nemá a skončí v opozici. Jestli se ale povolební jednání zkomplikují, je možné, že by FPÖ nějakou formou mohla spolupracovat s Rakouskou lidovou stranou (ÖVP). Něco podobného se v Rakousku stalo za kancléře Wolfganga Schüssela v roce 1999. Není to ale moc pravděpodobný scénář. A to i kdyby se velmi kontroverzní Kickl rozhodl ustoupit a sám do vlády nejít.

FPÖ je vnímána jako proruská strana, i Rakousko samotné je ovšem kritizováno, že patří mezi evropské země vstřícnější k Rusku – ostatně kancléř Karl Nehammer Moskvu poměrně těsně po zahájení invaze navštívil. Co se podle vás v postoji k Ukrajině a Rusku v případě vítězství FPÖ změní?

Rakouskou zahraniční politiku určuje vláda. A jelikož je dost nepravděpodobné, že v ní FPÖ zasedne, zásadní změny současného postoje spíše neočekávám. Zajímavé nicméně je, že Rakousko ani po invazi na Ukrajinu nemá z Ruska takové obavy jako jiní. Na rozdíl od Švédska nebo Finska se rozhodlo zachovat si svoji neutralitu a nezbavilo se ani závislosti na ruském plynu.

Co by vítězství FPÖ znamenalo pro Česko? Jaký je její postoj vůči nám?

Očekávané vítězství FPÖ na Česko zřejmě velký vliv mít nebude, protože strana nejspíš skončí v opozici. FPÖ je ale tradičně stranou, která zastává především to, co sama označuje za rakouské zájmy. V minulosti se třeba její politici snažil podmínit vstup Česka do EU zrušením takzvaných Benešových dekretů nebo odstavením jaderné elektrárny Temelín a strašili své voliče přílivem levných pracovníků z východu.

Svobodní se v Rakousku dlouhodobě zasazují o horší pracovní podmínky pro cizince, včetně Čechů. Chtějí okamžité zastavení podpory Ukrajině bez ohledu na to, co by to znamenalo pro bezpečnost střední Evropy. Za těchto okolností zaráží, že se české hnutí ANO rozhodlo s FPÖ spolupracovat a letos s ní zasedlo v jedné frakci v Evropském parlamentu.

Vládní lidovci mají jen o něco nižší podporu než FPÖ a volební souboj probíhá v zásadě hlavně mezi těmito dvěma stranami. Naznačuje to, že voliči už zapomněli na kauzu bývalého populárního kancléře Sebastiana Kurze, kdy se strana propadala i za sociální demokraty? Neozývají se hlasy po návratu Kurze, i když on už nechce s politikou mít nic společného?

Naopak bych řekla, že se strana z Kurzova stínu ještě nevymanila. Vzpomeňme si, že Kurz s ÖVP poslední volby v roce 2019 vyhrál s 38 procenty hlasů. Nyní se preference lidovců pohybují kolem pouhých 25 procent. Kurzovy aféry stranu výrazně poškodily. Bývalý kancléř čelí hned několika trestním stíháním a vyšla najevo i jeho četná problematická propojení s vlivnými hospodářskými kruhy. Za této situace by jeho návrat do politiky byl pro ÖVP mimořádně riskantní. Navíc jeho kouzlo už zřejmě vyprchalo.

Jak hodnotíte dosavadní éru Karla Nehammera, který převzal zemi po Kurzovi? Je to silný kancléř?

Kancléř Nehammer zemi převzal za covidové pandemie, ve velmi složité situaci. Krátce poté následovala ruská válka na Ukrajině, v níž se Nehammer neobratně pokusil sehrát roli prostředníka při vyjednávání příměří. Jeho vládnutí provázely konflikty s koaličním partnerem, Zelenými. Ve výsledku tedy není moc silný ani populární kancléř. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že pokud by se šéf vlády volil v Rakousku přímo, dostal by Nehammer jen asi 27 procent hlasů.

PhDr. Zuzana Lizcová, PhD. Působí jako vedoucí Katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK) a novinářka. Zaměřuje se na německy mluvící země, jejich roli v mezinárodním kontextu a bilaterální vztahy s Českou republikou.

Když se podíváme do Česka, Německa, vláda v těchto zemích je velice nepopulární. Jak je tomu v Rakousku, pokud jde o celý kabinet?

Popularita rakouské vlády v posledních letech výrazně kolísala. Koncem loňského roku byla s její činností spokojena jen necelá třetina obyvatel. Aktuální preference vládních lidovců a Zelených také nesvědčí o jejich právě vysoké oblibě. Rakušané jsou ve větší míře než v předchozích letech znejistělí, v ekonomické i bezpečnostní oblasti. V této situaci není divu, že vládní politici výrazně nebodují.

Po FPÖ a ÖVP jsou nejsilnější sociální demokraté, následováni s odstupem Zelenými a liberální stranou NEOS. Může někdo z nich podle vás překvapit a získat lepší pozici, než průzkumy naznačují?

Neočekávám žádná výrazná překvapení, preference politických stran jsou dlouhodobě celkem stabilní. K posunům může dojít spíš v jednotkách procent. I to ale může sehrát při sestavování nové vlády důležitou roli. Pokud by třeba výrazněji uspěli lidovci a socialisté, můžou společně opět sestavit dvoučlennou velkou koalici, která Rakousku vládla po většinu poválečných let.

Jakou roli může hrát Pivní strana? Lze ji vůbec brát vážně?

Pivní strana vznikla jako recesistická a přechod do „seriózní“ politiky se jí moc nedaří. Její preference se pohybují kolem čtyř procent, tedy přesně na hranici pro vstup do parlamentu. To, zda její hlasy a hlasy podobně silných komunistů propadnou či nikoli, nicméně může ovlivnit sestavování budoucí vládní koalice.

V porovnání s německými, slovenskými, ale i polskými volbami se zdá, že Češi se o ty rakouské příliš nezajímají. Čím to podle vás je?

Zahraniční politika budí v Česku obecně menší zájem než domácí. Německo a Polsko jsou velcí sousedé, ke Slovensku máme velmi úzké vazby, proto mě nepřekvapuje, že se jim věnuje více prostoru než Rakousku. Tu a tam mě přece jen zarazí, jak málo se Češi o Rakousko zajímají nad rámec toho, že tam rádi jezdí do hor na dovolenou.