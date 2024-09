Vídeň děsí nárůst útoků nožem. Mladí si je pořizují za hranicí v Česku

Útoky nožem páchané mladistvými vnímá jako politický problém číslo jedna 62 procent respondentů průzkumu uskutečněného pro deník Der Standard společností Linz Market Institute. Na druhém místě je přání zlepšení zdravotní péče.

Zákaz nošení nožů a dalších zbraní zcela podporuje 45 procent dotázaných. Problematika se stala před rakouskými parlamentními volbami, jež se budou konat 29. září, ožehavým tématem. Jednotlivé strany se vůči sobě vymezují a označují návrhy svých konkurentů za příliš tvrdé, či naopak příliš měkké.

Opoziční Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která vévodí průzkumům, se k zákazu staví skepticky. Podle ní by opatření neměla mířit na nože, ale na útočníky, kteří „by měli být posazeni do deportačního letadla“. FPÖ vnímá celou záležitost jako věc nezvládnuté migrace; podle ní noži útočí především lidé cizího původu.

Lidovecký ministr vnitra Gerhard Karner nařkl FPÖ, stejně jako koaliční Zelené, že nechtějí odzbrojení zločineckých gangů a vyčetl jim, že nepodpořili jeho návrh zákona, který by zakázal nože v parcích, veřejné dopravě, školách a na dalších veřejných místech. Podle návrhu má hrozit za porušení zákazu pokuta 3 600 eur (přibližně 90 tisíc korun) nebo šest týdnů vězení.

Zelení tvrdí, že Karnerovy iniciativy jsou příliš opatrné. „Zákon o zbraních je třeba zpřísnit,“ prohlásil ministr pro sociální věci, zdraví, péči a ochranu spotřebitele Johannes Rauch. „Plány ministra vnitra jsou příliš laxní.“

Rauch představil šestibodový plán. Podle něho by nesměli lidé až na výjimky nosit nože na žádných veřejných místech. Mladiství by si nemohli koupit zvláštně nebezpečné nože, například mačety. A požaduje též zákaz nošení nožů pro lidi, kteří mají v krvi více než 0,5 promile alkoholu.

Kam pro nože? Do Česka!

Ministr též chce přísnější kontroly u pohraničních obcí, jako jsou moravské Chvalovice ležící na tahu na Znojmo. Rakouská média je označují podle tamního nákupního centra za „Excalibur City“, ačkoliv nyní nese jméno Family City, a uvádějí, že právě tam si mladí Rakušané nože rádi nakupují.

„Můžete si koupit cokoliv chcete, za výhodnou cenu. Velmi výhodnou cenu,“ řekl nejmenovaný hoch snědé pleti reportérům deníku Wiener Zeitung. Ten uvádí, že zájemci o čepele nakupují u Chvalovic na asijském trhu. Pořídit si tam mohou údajně i střelné zbraně.

Kromě nízké ceny je výhodou Chvalovic jejich snadná dostupnost. Z Vídně cesta autem trvá něco málo přes hodinu.

Deník Der Standard podotýká, že Rauchův návrh na kontrolu hraničních oblastí bude pravděpodobně těžce proveditelný v praxi. Obchod je v cizí zemi, „kde by lidé pravděpodobně neradostně reagovali, kdyby tam rakouští policisté náhle zasahovali“.

Nárůst kriminality mladistvých

V letošním roce zřízená Pracovní skupina pro boj proti kriminalitě mládeže (EJK) na konci července uvedla, že od března policie v celé zemi zkontrolovala 33 000 lidí, z toho přibližně 21 000 ve Vídni. Strážci zákona podali kolem 4500 trestních oznámení, z toho polovinu (2250) v hlavním městě. Více než tisíc těchto nahlášených jedinců bylo nezletilých.

Statistiky ukazují nárůst kriminality mladistvých. Zatímco v roce 2013 policisté evidovali 4800 trestných činů spáchaných lidmi ve věku od deseti do 14 let, v roce 2022 jich bylo více než 9500. Ve skupině od 14 až 18 let jejich počet ve stejném období vzrostl z 24 800 na téměř 34 000.