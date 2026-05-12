Toužil jsem být hrdina IS, přiznal muž, jenž chtěl útočit na koncertě Taylor Swift

Autor: ,
  18:40
Rakušan Beran A., souzený kvůli plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni v roce 2024, se v úterý poprvé přímo vyjádřil k motivu svého počínání. Chtěl být za hrdinu u teroristické organizace Islámský stát (IS) a proslavit se, a proto se chtěl co nejvíce vyzbrojit. Obžalovaný to podle agentury APA řekl soudu ve Vídeňském Novém Městě.
Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024) | foto: AP

„Chtěl jsem se co nejvíce ozbrojit, abych se prosadil,“ řekl jednadvacetiletý hlavní obžalovaný. Dodal, že chtěl vypadat jako hrdina a stát se slavným v očích IS. Hlavní myšlenkou podle něj původně bylo útočit s pomocí kamionu, bomb a nožů. Beran A. připustil, že byl fanatickým stoupencem IS. Dnes je už ale zcela jiným člověkem, tvrdí.

Obžalovaný také řekl, že týdny před třídenní koncertní sérií, která se měla konat na stadionu Ernsta Happela začátkem srpna 2024, kontaktoval bezpečnostní firmu, aby se jako bezpečnostní pracovník infiltroval na místa konání koncertů a obhlédl si je. Později však od tohoto plánu upustil.

Beran A. se v úterý podle agentury APA zároveň omluvil fanouškům Taylor Swift. „Chci se omluvit všem swifties a 200 tisícům lidem, kteří se chtěli zúčastnit koncertu, a všem ostatním, které jsem terorizoval. Chci swifties říct: Jste všechny úžasné a dobrosrdečné ženy,“ cituje ho rakouská agentura.

Muž vysvětlil, že koncert Taylor Swift bezprostředně nezvažoval jako cíl. Zpočátku se zaměřil na americkou a izraelskou ambasádu a napadly ho také synagogy a židovská restaurace ve Vídni. Dokonce si prohlédl prostory kolem velvyslanectví. Poté si však nechal poradit od dalších členů IS, s nimiž byl v neustálém kontaktu.

Následně měl v úmyslu 8. srpna 2024 prohlédnout stadion, kde plánoval útok provést další den. Na základě tipu od zahraniční partnerské agentury se však rakouské zpravodajské službě DSN podařilo podezřelého včas identifikovat a zatknout.

Podle vídeňského státního zastupitelství měl Rakušan se severomakedonskými kořeny v době zatčení téměř hotovou šrapnelovou bombu. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že cílem atentátu měli být fanoušci Taylor Swift před místem konání koncertu. Teroristický útok byl plánován na 9. srpna 2024, kdy se měl odehrát druhý ze tří koncertů americké zpěvačky.

Všechny tři koncerty ve Vídni byly z preventivních důvodů zrušeny, protože podle úřadů byla úroveň hrozby velmi vysoká.

Obžalovanému Beranovi A. hrozí až dvacet let vězení. Verdikt v procesu, který začal 28. dubna, by mohl být vynesen 28. května. Spolu s Rakušanem stanul před soudem i slovenský občan žijící ve Vídni Arda K., který se sice podle vyšetřovatelů na přípravě útoku na koncert nepodílel, společně ale vytvořili teroristickou buňku. Rakušan i Slovák se před soudem částečně přiznali.

Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útokem nožem v Mekce a který je nyní vězněn v Saúdské Arábii, kde mu podle médií hrozí trest smrti. Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swiftové, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec takový útok podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.

Beran A. už dříve před soudem vyprávěl mimo jiné o fascinaci teroristickým útokem, při kterém v roce 2020 atentátník ve Vídni zabil čtyři lidi a další zranil, než ho policie zastřelila. Obžalovaný uvedl, že to byla paráda. „Co znamená paráda?“ zeptala se soudkyně. Na to odpověděl, že ne zabíjení, ale to, že mladý člověk z Vídně z jeho kruhů a jeho původu se dokázal proslavit.

