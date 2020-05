Vídeňská radnice lidem zaplatí večeři v restauraci, chce podpořit podniky

„Od poloviny června zahajujeme akci, při níž všechny vídeňské domácnosti obdrží poukázku pro návštěvu vídeňského gastronomického podniku. Pětadvacet eur pro jednočlennou domácnost, padesát eur pro vícečlennou domácnost,“ oznámil sociálnědemokratický šéf rakouské metropole Michael Ludwig.



Poukázky podle něj obdrží 950 tisíc vídeňských domácností. Lidé je budou moci použít ve všech z přibližně šesti tisících gastronomických podniků, které se tento pátek chystají otevřít po dvouměsíčním nuceném uzavření.

„Chceme zajistit rozmach. Dokud tu nejsou turisté, mají vídeňští restauratéři dostat podporu,“ řekl starosta. Městskou pokladnu to vyjde na 40 milionů eur (1,1 miliardy korun). „Můžeme si to dovolit,“ dodal Ludwig s tím, že poukázky budou chráněné proti padělání a platit budou až do září. Lidem přijdou poštou.

Rakouské deníky Der Standard a Kurier připomínají, že opatření může souviset se začínající předvolební kampaní před regionálními vídeňskými volbami, které se budou konat na podzim. V nich bude Ludwig a jeho Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) obhajovat letitou vládu nad rakouským hlavním městem.