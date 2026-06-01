Univerzita ve Vídni pozvala údajného exčlena Al-Káidy. Skandál, zuří politici

„Je to neuvěřitelný skandál, že zrovna na jedné z rakouských univerzit má dostat prostor muž, který sám měl napojení na teroristickou organizaci Al-Káida,“ kritizoval pozvání vídeňský zemský poslanec za nacionalistické Svobodné Leo Lugner, jenž rakouskou vládu vyzval, aby muži zakázala vstup do země.
Šéf lidoveckých zastupitelů na vídeňské radnici Harald Zierfuss zase mluvil o tom, že univerzitní studentské uskupení zve „teroristy k dialogu“, místo aby skutečně zastupovalo studenty. Vidí za tím levicovou agendu studentského sdružení.
V Mauritánii narozený Ould Slahi už v minulosti v Rakousku vystoupil například ve Štýrském Hradci (Grazu). Jeho kniha s názvem „Mauritánec“ byla zfilmována.
Podle rakouského deníku Der Standard Slahi v roce 1990 odcestoval z Německa do Afghánistánu, kde složil přísahu Al-Káidě, prošel výcvikem a vstoupil do džihádu proti tehdejšímu komunistickému prezidentovi země Muhammadovi Nadžíbulláhovi. Bojoval až do roku 1992.
Zpátky ve spolkové republice, kde žil a pracoval do konce roku 1999, se dostal do hledáčku německé civilní kontrarozvědky a také americké Ústřední zpravodajské služby (CIA).
Podle amerických zpravodajců byl v kontaktu s nejbližším okolím tehdejšího vůdce teroristické organizace Usámou bin Ládinem, když prý mimo jiné telefonoval s jeho bratrancem, který tehdy použil bin Ládinův telefon.
Ould Slahi, jenž podle amerických úřadů Al-Káidu podporoval až do roku 2001, byl po teroristických útocích ze září téhož roku na New York a Washington zatčen v Mauritánii a mezi lety 2002 až 2016 bez obžaloby zadržován na Guantánamu. Podle svého tvrzení tam byl opakovaně mučen.
Propuštění sice v roce 2010 nařídil americký soudce, ale jeho rozhodnutí po odvolání administrativy prezidenta Baracka Obamy nevstoupilo v platnost. Nakonec vyšetřovací komise doporučila jeho propuštění. To se stalo v roce 2016. Už roky tento muž žije a působí v Nizozemsku.