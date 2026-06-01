Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Univerzita ve Vídni pozvala údajného exčlena Al-Káidy. Skandál, zuří politici

Autor: ,
  14:49
Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace Al-Káida a bývalého vězně na americké základně Guantánamo Mohamedoua Oulda Slahiho. Část politiků pozvánku kritizuje jako skandál či prosazování levicové agendy.
Mohamedou Ould Slahi, bývalý vězeň z Guantánama a autor knihy Guantánamský...

Mohamedou Ould Slahi, bývalý vězeň z Guantánama a autor knihy Guantánamský deník, pózuje po návratu k rodině v mauritánském Nuakšottu. (18. října 2016) | foto: STRINGER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Americká základna Guantánamo na Kubě (9. června 2014)
Americká základna Guantánamo na Kubě (9. června 2014)
Americká základna Guantánamo na Kubě (9. června 2014)
Americká základna Guantánamo na Kubě (9. června 2014)
13 fotografií

„Je to neuvěřitelný skandál, že zrovna na jedné z rakouských univerzit má dostat prostor muž, který sám měl napojení na teroristickou organizaci Al-Káida,“ kritizoval pozvání vídeňský zemský poslanec za nacionalistické Svobodné Leo Lugner, jenž rakouskou vládu vyzval, aby muži zakázala vstup do země.

Šéf lidoveckých zastupitelů na vídeňské radnici Harald Zierfuss zase mluvil o tom, že univerzitní studentské uskupení zve „teroristy k dialogu“, místo aby skutečně zastupovalo studenty. Vidí za tím levicovou agendu studentského sdružení.

Jak džihádisté válcují subsaharskou Afriku. Rozpoutaný teror může ohrozit i Evropu

V Mauritánii narozený Ould Slahi už v minulosti v Rakousku vystoupil například ve Štýrském Hradci (Grazu). Jeho kniha s názvem „Mauritánec“ byla zfilmována.

Podle rakouského deníku Der Standard Slahi v roce 1990 odcestoval z Německa do Afghánistánu, kde složil přísahu Al-Káidě, prošel výcvikem a vstoupil do džihádu proti tehdejšímu komunistickému prezidentovi země Muhammadovi Nadžíbulláhovi. Bojoval až do roku 1992.

Zpátky ve spolkové republice, kde žil a pracoval do konce roku 1999, se dostal do hledáčku německé civilní kontrarozvědky a také americké Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Muslimských žáků je v nejnižších ročnících ve Vídni už víc než katolických

Podle amerických zpravodajců byl v kontaktu s nejbližším okolím tehdejšího vůdce teroristické organizace Usámou bin Ládinem, když prý mimo jiné telefonoval s jeho bratrancem, který tehdy použil bin Ládinův telefon.

Ould Slahi, jenž podle amerických úřadů Al-Káidu podporoval až do roku 2001, byl po teroristických útocích ze září téhož roku na New York a Washington zatčen v Mauritánii a mezi lety 2002 až 2016 bez obžaloby zadržován na Guantánamu. Podle svého tvrzení tam byl opakovaně mučen.

Propuštění sice v roce 2010 nařídil americký soudce, ale jeho rozhodnutí po odvolání administrativy prezidenta Baracka Obamy nevstoupilo v platnost. Nakonec vyšetřovací komise doporučila jeho propuštění. To se stalo v roce 2016. Už roky tento muž žije a působí v Nizozemsku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Podezřelý z vraždy sousedky v Havířově je na psychiatrii, není schopen vypovídat

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil...

Policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v centru Havířova. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam podle kriminalistů v jednom z bytů napadl nejprve svého souseda a pak i sousedku. Starší žena vážným zraněním na...

1. června 2026  12:14,  aktualizováno  15:40

Prezident neodstoupil, Magyar ho chce sesadit. Jako v diktatuře, soptí Fidesz

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do půlnoci z neděle...

1. června 2026  9:26,  aktualizováno  15:39

Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...

Německou extremistku Marlu Svenju Liebichovou má Česko předat do Německa, kde má nastoupit do vězení. V pondělí o tom rozhodl Krajský soud v Plzni. Policejní eskorta přivezla Němku k soudu před...

1. června 2026  7:06,  aktualizováno  15:38

Podezřelý předmět v Brně. Policie zastavila dopravu, evakuuje budovu školy

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté řeší komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu v okolí zastavili dopravu. Evakuovali budovu zdejšího gymnázia, na místo míří pyrotechnik.

1. června 2026  15:13,  aktualizováno  15:32

Koná se valná hromada ČEZ, rozhodne o rozdělení podniku i o dividendě

ilustrační snímek

Pondělní řádná valná hromada společnosti ČEZ je jednou z nejdůležitějších za poslední dekádu. Akcionáři na ni rozhodují o zásadní restrukturalizaci i o rozdělení zisků společnosti. Budou rozhodovat...

1. června 2026,  aktualizováno  15:27

Změna je dořešena. Vláda už podle Babiše nebude řešit přesun agend z Úřadu vlády

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev se už vláda podle premiéra Andrej Babiše nebude vracet. „Ta změna je dořešená,“ řekl...

1. června 2026  5:57,  aktualizováno  15:25

Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě

Elektřina

Za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí stíhají plzeňští kriminalisté dvacetiletého mladíka. Je podezřelý, že v polovině dubna je v opilosti poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí...

1. června 2026  15:18

Tři týdny doma, pak výlet. Ministerstvo zrušilo testování distanční výuky

ilustrační snímek

Ministerstvo školství ukončí ke konci června pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky na základních školách. Původně mělo testování probíhat až do roku...

1. června 2026

Univerzita ve Vídni pozvala údajného exčlena Al-Káidy. Skandál, zuří politici

Mohamedou Ould Slahi, bývalý vězeň z Guantánama a autor knihy Guantánamský...

Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace Al-Káida a bývalého vězně na americké...

1. června 2026  14:49

Šílená rozhodnutí Lipavského ohrožují česká centra v zahraničí, tvrdí Macinka

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka se po jednání vlády pustil do svého předchůdce v čele diplomacie, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho „stupidní“...

1. června 2026  14:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

Žalobkyně Petra Lastovecká

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Lastovecká podle...

1. června 2026  11:47,  aktualizováno  14:40

Cesta do pekla opět v provozu. Poláci obnovili autobus 666 do Helu

Polské město Hel. (18. dubna 2026)

Do polského města Hel na stejnojmenném poloostrově bude opět jezdit autobusová linka s „ďábelským“ číslem 666. V roce 2023 místní dopravce přestal tento spoj provozovat kvůli námitkám konzervativních...

1. června 2026  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.