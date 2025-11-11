Rodiče v Rakousku nechali zemřít syna hlady. Mysleli si, že ho ovládl démon

Rakouská prokuratura v Innsbrucku obvinila sedmadvacetileté rodiče tříletého chlapce z vraždy. Dítě podle vyšetřovatelů zemřelo v květnu 2024 hlady a žízní. Rodiče ho podle obvinění úmyslně mučili, protože věřili, že je posedlé démonem a může za jejich špatnou finanční situaci.
V domě rodiny v okrese Kufstein blízko hranic s Německem rodiče chlapce podle prokuratury rovněž bili, svazovali, drželi ve tmě a také na několik dní zavírali nahého do šuplíku. Dítě bylo výrazně podvyživené. Když tříletý hoch zemřel, vážil pouze sedm kilogramů, což není ani poloviční váha to, co by bylo pro dítě jeho věku obvyklé.

Rodiče čelí také obviněni z týrání a omezování osobní svobody. Podle prokuratury se k činům přiznali. Obžaloba se opírá o chatové zprávy mezi otcem a matkou, fotografie a videozáznamy, které oba během týrání pořídili.

Podle státního zástupce žili rodiče ve finanční tísni. Údajně se uchýlili do světa fantazie a za svůj osud vinili démona, který se měl vtělit do dítěte. Podle znaleckého posudku jsou otec i matka příčetní, vykazují však sadistickou poruchu osobnosti.

Rodiče mají ještě tři starší děti, které nevykazovaly známky strádání. Když otec v květnu 2024 zavolal policii k úmrtí tříletého chlapce, byla nařízena pitva.

Po smrti chlapce byli rodiče kvůli psychickému stavu hospitalizováni, po propuštění byli zatčeni pro podezření ze zanedbání péče. Od té doby se nacházeli ve vazbě, kterou jim rakouské úřady opakovaně prodlužovaly.

