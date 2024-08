Islamista popřel, že chtěl na koncertu útočit. Chtěl být jen cool, říká právnička

„Chtěl být jenom cool,“ poznamenala právnička k tomu, že její klient složil přísahu věrnosti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Na myšlenky a propagandu IS podle advokátky na internetu skutečně narazil a zajímal se o ně, ale neidentifikoval se s nimi. Mladíka označila Stiglitzová za dítě a nezralého člověka, který by spáchání atentátu nepřenesl přes srdce.

Výbušninu, kterou v jeho bytě našla policie, prý jako „o techniku se zajímající člověk“ vyrobil podle návodu na internetu. „Chtěl vyzkoušet, jestli to funguje,“ tvrdí právnička, podle níž hodlal její klient s výbušninou jen „experimentovat“ a maximálně ji odpálit v lese. Bodné zbraně si pak prý objednal na internetu prostě proto, že se mu líbily.

Vyšetřovatelé mají za to, že Rakušan chtěl spolu se 17letým známým zaútočit výbušninou a bodnými zbraněmi na fanoušky u vídeňského koncertního stadionu. Jeho cílem bylo prý zabít co nejvíce lidí a byl připraven na to, že sám také přijde o život. V bytě mladého muže ve východorakouském Ternitzu policie vedle funkční výbušniny našla mačety, nože a také přes 20 000 falešných eur a propagandistické islamistické materiály.