Rakouský člen IS jezdil domů na léčení a pro dávky. Teď chce natrvalo zpět

20:20 , aktualizováno 20:20

Rakousko-turecký občan Azad G. odjel válčit do Sýrie za teroristický Islámský stát (IS). Když jej v boji zranili, vrátil se na státem hrazené léčení do Vídně. Rakouské úřady mu zároveň proplácely sociální podporu i vzdělávací kurzy. Nyní jej chtějí zbavit občanství.