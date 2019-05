Rakouští svobodní byli ochotni přijmout pomoc od ruských oligarchů

Video zveřejnil německý deník Süddeutsche Zeitung a zpravodajský magazín Der Spiegel, podle kterého se jednálo o léčku na politiky z FPÖ. Zachycuje schůzku lídra svobodných před parlamentními volbami s domnělou rodinou ruského oligarchy na Ibize.

Pro rakouskou pravicovou vládu to podle agentury DPA znamená dosud největší zátěžovou zkoušku. Strache připustil, že se setkání v povznesené náladě uskutečnilo, ale údajně v rozhovoru poukazoval na nutnost dodržení rakouských zákonů.

Z videa vyplývá, že nynější rakouský vicekancléř nabízel veřejné zakázky rodině údajného ruského oligarchy, pokud jeho straně dopomůže k volebnímu úspěchu a FPÖ se dostane k vládní odpovědnosti.

Rakouský kancléř a šéf lidovců (ÖVP) Sebastian Kurz se k případu a jeho možným důsledkům podle jeho mluvčího vyjádří v sobotu. Podle DPA se přitom kancléř týden před volbami do Evropského parlamentu nachází uprostřed „megakrize“. Svobodní jsou v Rakousku součástí vládní koalice.

Opoziční sociální demokraté hovoří o „možná největším politickém skandálu druhé republiky“. „Spolkový kancléř Kurz má jedinou možnost: Jít ke spolkovému prezidentovi,“ řekla šéfka SPÖ Pamela Rendiová-Wagnerová. Strache podle ní musí odstoupit.

Spekuluje se o léčce na rakouské svobodné

Rakouská média v pátek večer také naznačila, že tím, kdo na Stracheho a nynějšího šéfa parlamentní frakce FPÖ Johanna Gudenuse, který ve vile na Ibize rovněž byl, léčku nastražil, mohl být německý satirik Böhmermann.



Komik, který se do širšího povědomí veřejnosti za hranicemi Německa zapsal satirickou básní na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, totiž již letos v dubnu hovořil o některých detailech ze setkání Stracheho s domnělou členkou rodiny ruského oligarchy. Tehdy jeho slova diváci považovali za vtip, napsala agentura APA.

„Zatímco si vy užíváte galavečera, pijete sekt, jíte fajnové řezy a s šarmem se pokoušíte nedat Gernotovi Blümelovi (rakouskému ministrovi zodpovědnému za umění a kulturu, pozn. ČTK) znát, jak moc jím opovrhujete... já se povaluju docela zkoksovaný a natankovaný Red Bullem s několika obchodními partnery z FPÖ v jedné vile ruských oligarchů na Ibize a vyjednávám o tom, jestli a jak bych mohl převzít noviny Kronen Zeitung, abych mohl veřejné mínění v Rakousku dostat na svou stranu,“ řekl tehdy divákům na udílení filmových cen komik Böhmermann. Zároveň dodal, že o tom ale „bohužel ještě nemůže mluvit“.

Dubnový proslov německého komika, který všichni vnímali jako satiru, tak podle rakouských médií obsahoval všechna důležitá fakta zveřejněné kauzy, která by mohla přivodit pád rakouské vlády - FPÖ, vilu na Ibize, ruské oligarchy i snahu ovlivnit veřejné mínění pomocí listu Kronen Zeitung.



Böhmermann se zatím ke spekulacím, že léčku na nynějšího kancléře mohl navléci on, nevyjádřil. Na svém twitteru v pátek zveřejnil pouze video s písní skupiny Vengaboys „We’re Going to Ibiza!“.

Údajná investorka slibovala pomoc před volbami

Žena na záznamu říká, že chce v Rakousku investovat přibližně čtvrt miliardy eur (téměř 6,5 miliardy korun) a několikrát naznačila, že jde o černé peníze. Strache a Gudenus přesto v rozhovoru pokračovali kolem šesti hodin a hovořili o možnostech investování v Rakousku, uvedl Der Spiegel.



Video zachycuje Stracheho, Gudenuse, jeho ženu, dalšího muže hovořícího německy a ženu, která na záznamu hovoří především rusky a anglicky.

Údajná ruská investorka mimo jiné naznačila, že chce získat významný podíl v nejčtenějším rakouském listu Kronen Zeitung a poté prostřednictvím zpravodajství v listu podpořit FPÖ ve volební kampani, informoval deník Süddeutsche Zeitung.

„Pokud převezme Kronen Zeitung tři týdny před volbami a dostane nás na první místo, pak můžeme hovořit o čemkoli,“ říká ve videozáznamu Strache.

Strache ženě naznačil, že jí pomůže získat zakázky na výstavbu silnic, pokud ona pomůže k volebnímu úspěchu FPÖ. „Pak by měla založit firmu, jako je Strabag. Všechny státní zakázky, které teď dostává Strabag, pak bude dostávat ona,“ říká na záznamu Strache ženě přes prostředníka.

Strache a Gudenus kromě toho na záznamu zjevně popsali patrně ilegální systém financování strany. „Existuje pár velmi bohatých. Ti platí mezi 500.000 a půldruhým až dvěma miliony,“ poznamenal Strache k finančním darům. Peníze však neplynou FPÖ, ale jistému spolku. „Jde o všeobecně prospěšný spolek, a také nemá se stranou nic společného. Nemusíš tak nic hlásit účetnímu dvoru,“ vysvětluje dále politik.

Oba rakouští politici podle německého magazínu na dotaz připustili, že se setkání ve vile na Ibize uskutečnilo. Strache v písemné odpovědi napsal, že šlo ale o „čistě soukromé“ setkání v „uvolněné, nenucené“ dovolenkové náladě ovlivněné alkoholem.

„V tomto rozhovoru jsem u všech témat vícekrát poukázal na příslušné zákonné předpisy a nezbytnost dodržení rakouského právního pořádku,“ tvrdí Strache. To podle něj platí i pro zmiňované stranické dary a dary obecně prospěšným organizacím.

Strache doplnil, že on ani FPÖ nezískali „nikdy žádné výhody“. „Kromě toho“, píše Strache v odpovědi, „tu byla kromě okolnosti, že se během večera vypilo hodně alkoholu, i velká jazyková bariéra.“

Der Spiegel uvedl, že materiál byl magazínu a Süddeutsche Zeitung „přihrán“, ale z důvodu ochrany zdrojů neuvádí žádné údaje k jeho původu. Der Spiegel i Süddeutsche Zeitung si nechaly rozhodující pasáže přezkoumat expertem na zjišťování pravosti fotografií a digitálních záznamů.