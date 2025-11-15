V Rakousku zemřela mladá Češka, s dalšími vrstevníky surfovala na vlaku

Podle policie se jednalo o skupinu mladistvých, kteří kolem 22:00 naskočili v Amstettenu na vnější část vlaku a jeli směrem na St. Pölten. Tam si skupina všimla, že jedna dívka chybí. Kolem třetí hodiny ranní se „trainsurfeři“, z nichž většina pochází právě z Česka, konečně přihlásili na policejní stanici, informuje web rádia Niederösterreich.
Po pohřešované následně pátraly i drony. Brzy ráno byla mezi stanicemi St. Georgen am Ybbsfelde a Blindenmarkt vyšetřovatelé nalezli vedle kolejí tělo bez života.
Totožnost mrtvé ženy se v současné době ověřuje ve spolupráci s českými úřady, protože skupina znala pouze její křestní jméno. Vyšetřování okolností nehody stále probíhá. Kvůli zásahu byla trať mezi Amstettenem a Ybbsem uzavřena, od půl osmé ráno je provoz opět plně obnoven.