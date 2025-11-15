V Rakousku zemřela mladá Češka, s dalšími vrstevníky surfovala na vlaku

V rakouském okrese Melk na severu země zemřela v noci na sobotu Češka při takzvaném trainsurfingu, tedy při jízdě na vnější části vlaku. S ženou hrála tuto hazardní hru celá skupina mladistvých, podle všeho krajanů.
Podle policie se jednalo o skupinu mladistvých, kteří kolem 22:00 naskočili v Amstettenu na vnější část vlaku a jeli směrem na St. Pölten. Tam si skupina všimla, že jedna dívka chybí. Kolem třetí hodiny ranní se „trainsurfeři“, z nichž většina pochází právě z Česka, konečně přihlásili na policejní stanici, informuje web rádia Niederösterreich.

Po pohřešované následně pátraly i drony. Brzy ráno byla mezi stanicemi St. Georgen am Ybbsfelde a Blindenmarkt vyšetřovatelé nalezli vedle kolejí tělo bez života.

Zemřel český mladík, který se vážně zranil ve Vídni. Druhý bojuje o život

Totožnost mrtvé ženy se v současné době ověřuje ve spolupráci s českými úřady, protože skupina znala pouze její křestní jméno. Vyšetřování okolností nehody stále probíhá. Kvůli zásahu byla trať mezi Amstettenem a Ybbsem uzavřena, od půl osmé ráno je provoz opět plně obnoven.

Fico chce odvolat vicepremiéra Kmece kvůli podezřelým dotacím

Na snímku vlevo místopředseda vlády Peter Kmec a vpravo premiér Robert Fico....

Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolání vicepremiéra pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Petera Kmece. Fico v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při...

14. listopadu 2025  20:15,  aktualizováno  20:31

Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky

Premium
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová se v Jižní Koreji setkala s čínským...

Slova japonské premiérky Sanae Takaičiové o možném uplatnění kolektivní sebeobrany v případě čínské invaze na Tchaj-wan vzbudila značné agresivní reakci ze strany Číny. Premiérka čelí výsměchu, že ji...

14. listopadu 2025

