Dvaapadesátiletý Slovák se před soudem přiznal k tomu, že loni v noci na 4. září ženu přepadl v jejím zahradním domku ve vídeňské čtvrti Floridsdorf, znásilnil ji a zabil. „S ohledem na ty hrůzné činy je těžké najít slova,“ připustila i jeho obhájkyně Ina-Christin Stiglitzová, podle níž si její klient prý nedokáže vysvětlit, „co do něj té noci vjelo“.

Znalec v oboru psychiatrie Peter Hofmann Slováka, který celkem devětadvacet let svého života strávil za mřížemi, charakterizoval jako „jednoduše strukturovaného muže, který si bere, co potřebuje. V případě nutnosti i násilím“.

Podle agentury APA byl už jako dvacetiletý odsouzen na Slovensku za to, že po návštěvě hospody zbil jednoho mladého muže, a poté ho hodil do studny, kde dotyčný utonul. Po uplynutí trestu odešel do Rakouska, kde jej vídeňský soud v roce 2008 poslal na třináct let do vězení za to, že zbil a okradl tři ženy, z níž jedné bylo pětadevadesát let.

K výkonu trestu byl poslán na Slovensko, kde byl i kvůli dalšímu násilnému činu ve vězení až do ledna 2024. Po loňském zabití důchodkyně ve Vídni mu policie přišla rychle na stopu, protože na místě činu, z něhož odcizil dva prsteny a 150 eur (3 722 korun), byly otisky jeho prstů i stopy DNA. Zatčen byl 21. září na Slovensku a v říjnu vydán do Rakouska.