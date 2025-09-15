Přišlo vaše dítě v šátku? Pokuta. Rakousko zavádí tresty pro nespolupracující rodiče

Návrh zákona o zákazu zahalování vlasů ve školách stanoví pokuty 150 až 1000 eur (asi 3650 Kč až 24 000 Kč), pokud neuspějí jednání se žákem a jeho rodiči.
Stejné pokuty se budou vztahovat i na další prohřešky, jako je odmítnutí rodičů zúčastnit se schůzek v případě vyloučení nebo podmínečného vyloučení jejich potomka ze školy.
Podle dokumentu ministerstva školství by měly být za první drobné přestupky ukládány nízké tresty, ale v případech opakovaného a soustavného nedodržování pravidel by měla být udělena maximální výše pokuty. Trest lze uložit i opakovaně, což by mělo zabránit tomu, aby rodiče po jednorázovém zaplacení pokuty nabyli dojmu, že povinnosti již nemusí dodržovat.
„Spolupráce rodičů je pro studijní úspěch dětí nezbytná,“ uvedl ministr školství Christoph Wiederkehr. Sankce ministr popsal jako opatření pro větší rovnost příležitostí, které by mělo přispět k zajištění kvalitní podpory pro všechny děti.
Podobná opatření se zavádějí také v souvislosti s povinnou letní školní docházkou, která je plánována od příštího roku. Té se budou účastnit žáci se speciálními potřebami, především děti, které mají potíže s výukou v německém jazyce. Pokud se děti, kterým byla nařízena letní škola, nezúčastní této výuky, bude to považováno za porušení povinné školní docházky.