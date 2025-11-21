Rakouská vláda chce zakázat nošení šátků ve školách dívkám do 14 let

Autor: ,
  8:10
Rakouská vláda chce zavést na školách zákaz nošení šátků pro dívky mladší 14 let. Podle ministryně pro integraci Claudie Plakolmové by opatření mohlo vstoupit v platnost v příštím školním roce. Přepracovaný návrh zákona brzy projedná dolní komora rakouského parlamentu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  David Neff, MAFRA

Podle rakouské stanice ORF nosí v rakouských školách šátky přibližně 12 000 mladých dívek muslimského vyznání. Vláda považuje zakrývání hlavy v tak mladém věku za akt útlaku, nikoliv náboženské svobody. Poslední slovo bude mít ale pravděpodobně soud, píše agentura DPA.

Nošení šátku podle ministryně není náboženským rituálem, ale útlakem, který zanechává stopy. „Dívky si tak vypěstují pocit studu, získávají zkreslený obraz o svém těle a nestabilní sebevědomí,“ tvrdí Plakolmová z lidové strany (ÖVP). Ta vychází z křesťansko-sociální tradice a je označována za konzervativní.

Velmi podobný návrh vlády z roku 2019, kdy vládla koalice ÖVP se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která bývá označována za pravicově populistickou až krajně pravicovou, byl rakouským ústavním soudem zamítnut.

Přišlo vaše dítě v šátku? Pokuta. Rakousko zavádí tresty pro nespolupracující rodiče

Tentokrát by měl zákon projít, věří podle DPA členové vlády složené z konzervativní ÖVP, sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS. Počet dívek muslimského vyznání do 14 let se od té doby zvýšil z 3 000 na současných 12 000.

V případě porušení zákazu budou podle návrhu nejprve vedeny rozhovory s rodiči. Jako krajní opatření pak hrozí pokuty ve výši 150 až 800 eur (3 600 až 19 300 Kč).

Islámská náboženská komunita v Rakousku plány vlády kritizovala. Stranám nejde o blaho dětí, ale o politické body, které vytěží z „islamofobní nálady“, uvedla už dříve rakouská islámská náboženská komunita.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Rakouská vláda chce zakázat nošení šátků ve školách dívkám do 14 let

Ilustrační snímek

Rakouská vláda chce zavést na školách zákaz nošení šátků pro dívky mladší 14 let. Podle ministryně pro integraci Claudie Plakolmové by opatření mohlo vstoupit v platnost v příštím školním roce....

21. listopadu 2025  8:10

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...

21. listopadu 2025  7:35

Bod po bodu: toto je americký mírový plán pro konec války na Ukrajině

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Americký mírový plán pro Ukrajinu, který zveřejnila některá zahraniční média, má 28 bodů. Výhledově by o něm měli jednat prezidenti Volodymyr Zelenskyj s Donaldem Trumpem. Podle Bílého domu je plán...

21. listopadu 2025  6:45

Šifry mistrů policistů. Opavští archiváři luští telegramy z dob Rakouska-Uherska

Irena Moravcová ze Zemského archivu v Opavě s jedním ze zašifrovaných...

Opavští archiváři se pokoušejí rozluštit policejní telegramy. Text toho prvního tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident...

21. listopadu 2025  6:26

Zelenskyj už dostal americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Uvedla to kancelář ukrajinského...

20. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21. 11. 6:26

Vladimír Mišík v Síni slávy i noví vítězové. Vyhlášení Českého slavíka se blíží

Galavečer Českého slavíka 2025 odvysílá TV Nova 21. listopadu ve 20:20.

Za několik hodin budou známé výsledky letošního ročníku hudební ankety Český slavík. Přímým přenosem, který odstartuje ve 20:20 na TV Nova, provede moderátorské duo Aleš Háma a Ondřej Sokol, živě...

21. listopadu 2025  6:19

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

21. listopadu 2025

Přijímací zkoušky na VŠ 2026: kdy se konají a kdo je nemusí dělat

Přijímací zkoušky

Vysoké školy stanovují termíny zkoušek i jejich náplň samostatně. Mnohdy se liší i mezi obory na jedné fakultě. Kdy budou, jak se na ně připravit a jak se jim dá vyhnout?

21. listopadu 2025

Nech mě, pláču u Edmund Fitzgerald. GenZ objevila 50 let starou záhadnou nehodu

Největší sladkovodní nákladní loď své doby a příklad tehdejší špičkové lodní...

Padesát let od jedné z nejzáhadnějších lodních tragédií na Velkých jezerech na kanadsko-amerických hranicích by se dalo čekat tiché připomenutí v muzeích a u pomníků. Generace Z vzdává poctu po svém...

21. listopadu 2025

České florbalové mantinely chrání hráče Florida Panthers

Komerční sdělení
Florbalové mantinely ROSCO

Florbal je v České republice druhým největším kolektivním sportem, který si svou popularitu získal díky jednoduchosti, dostupnosti a rychlé dynamice. Málokdo však ví, že tento „švédský“ sport má ve...

21. listopadu 2025

Na superbakterie antibiotika nestačí. Hrozba větší než rakovina, varují vědci

Premium
Mikrobiolog kontroluje rezistenci bakterií na antibiotika v Petriho misce.

Infekce jako zápal plic nebo zánět močových cest byly dříve snadno zvládnutelné. Dnes může být léčba dlouhá a obtížná a lékaři musí často vyzkoušet několik druhů antibiotik, než některé z nich...

21. listopadu 2025

ANALÝZA: Nový mírový plán nutí Kyjev ke kapitulaci. Je šitý na míru agresorovi

Premium
Po úderu rakety. V Ternopilu 19. listopadu zabil ruský útok 26 lidí.

Nový mírový plán pro Ukrajinu, který potají a ve spěchu upekli američtí a ruští vyjednávači, vypadá jako dokonalý seznam ruských přání.

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.