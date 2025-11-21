Rakouská vláda chce zakázat nošení šátků ve školách dívkám do 14 let

Podle rakouské stanice ORF nosí v rakouských školách šátky přibližně 12 000 mladých dívek muslimského vyznání. Vláda považuje zakrývání hlavy v tak mladém věku za akt útlaku, nikoliv náboženské svobody. Poslední slovo bude mít ale pravděpodobně soud, píše agentura DPA.
Nošení šátku podle ministryně není náboženským rituálem, ale útlakem, který zanechává stopy. „Dívky si tak vypěstují pocit studu, získávají zkreslený obraz o svém těle a nestabilní sebevědomí,“ tvrdí Plakolmová z lidové strany (ÖVP). Ta vychází z křesťansko-sociální tradice a je označována za konzervativní.
Velmi podobný návrh vlády z roku 2019, kdy vládla koalice ÖVP se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která bývá označována za pravicově populistickou až krajně pravicovou, byl rakouským ústavním soudem zamítnut.
Tentokrát by měl zákon projít, věří podle DPA členové vlády složené z konzervativní ÖVP, sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS. Počet dívek muslimského vyznání do 14 let se od té doby zvýšil z 3 000 na současných 12 000.
V případě porušení zákazu budou podle návrhu nejprve vedeny rozhovory s rodiči. Jako krajní opatření pak hrozí pokuty ve výši 150 až 800 eur (3 600 až 19 300 Kč).
Islámská náboženská komunita v Rakousku plány vlády kritizovala. Stranám nejde o blaho dětí, ale o politické body, které vytěží z „islamofobní nálady“, uvedla už dříve rakouská islámská náboženská komunita.