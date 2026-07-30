Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

V Rakousku se vážně zranil třináctiletý český cyklista, při sjezdu narazil do stromu

Autor: ,
  16:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Rozsah zranění se zatím neví.

Nehoda se stala v salcburské oblasti Pinzgau v areálu Leogang, který cyklistům nabízí několik sjezdových tras. Podle policie hoch v obtížné části po skoku sjel z trasy a narazil do stromu.

Ostatní cyklisté, kteří nehodu viděli, zavolali záchranáře. Ti chlapce letecky přepravili na univerzitní kliniku v Salcburku.

V rakouském horském areálu u Salcburku zahynul při výstupu třiadvacetiletý Čech

Ve stejném areálu se naposledy stala vážná nehoda letos v květnu, kdy se po zavírací době vydal na sjezd 18letý Němec, který následně v nemocnici podlehl těžkým zraněním. Smrtelné nehody se zde staly rovněž loni v červnu, kdy zemřeli 33letý Lotyš a 54letý Švýcar. Provozovatel následně přepracoval bezpečnostní koncept bike parku.

„Tento sport není bez rizika. Obecně doporučujeme přizpůsobit rychlost jezdeckým schopnostem,“ řekl šéf areálu Kornel Grundner. Poznamenal, že všechny traily, jak se sjezdovým trasám říká, jsou odpovídajícím způsobem označeny. Areál navíc sjezdařům doporučuje, aby začínali u lehčích tras a postupně přecházeli na složitější.

Čech na sjezdovce v Rakousku utrpěl těžké zranění. Srazil ho jiný lyžař, z místa střetu ujel

Sjezdová cyklistika, známá jako downhill, bývá považována za extrémní sport. Na tratích cyklisté překonávají prudké sjezdy, zatáčky, skoky a různé přírodní překážky. Takto zaměřené areály včetně českých nabízí řadu tras nejrůznějších obtížností, z nichž ty základní bývají vhodné i pro starší děti.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Potvrzeno. Řehka bude kandidovat do Senátu za STAN. S kým se utká?

Bezpečnostní rada státu. Na snímku generál Karel Řehka. (4. ledna 2026)

Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka zkusí na podzim v barvách hnutí STAN získat křeslo v Senátu za Plzeň-město. Schválil to celostátní výboru opozičního hnutí. O Řehkově kandidatuře za STAN...

30. července 2026  13:15,  aktualizováno  16:20

Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku

Po nehodě ve Stonařově zůstala sanita ležet převrácená na bok. Zranili se dva...

Dva zranění záchranáři i pacient, sanita na boku a oktávka na odpis. To je bilance vážné nehody, která se ve čtvrtek odpoledne stala ve Stonařově na Jihlavsku. Do cesty houkající sanitě vjel v...

30. července 2026  16:17

V Rakousku se vážně zranil třináctiletý český cyklista, při sjezdu narazil do stromu

ilustrační snímek

V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Rozsah zranění...

30. července 2026  16:09

Beethoven, nebo ptáci? EU hledá identitu, nové euro může rozdělovat, míní designéři

Premium
Návrhy nových bankovek. (29. července 2026)

Eurobankovky dostanou po letech nový vzhled. Do užšího výběru se dostala desítka návrhů – polovině dominují přírodní motivy, druhé významné osobnosti Evropy. Právě konkrétní osoby mohou být podle...

30. července 2026

Trilogie se uzavírá. Historický detektivní seriál Policie Paříž představí poslední sérii

Internetová televize Canal+ uvádí třetí, závěrečnou řadu historického thrilleru...

Politické intriky, soudní procesy a mediální skandál – to vše v sobě snoubí kriminální thriller Policie Paříž 1910 v kulisách francouzského hlavního města na počátku 20. let minulého století....

30. července 2026  15:59

Na Opavsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu, zasahují i speciální cisterny

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Podle dostupných informací hoří na ploše zhruba 200 krát 300 metrů. Na místě zasahuje...

30. července 2026  15:58

Vojtěch slibuje opatření ke snížení konzumace alkoholu. Řekl, která zvažuje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na veřejném slyšení Senátu na téma Politika...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že předloží návrhy, které by měly vést k poklesu spotřeby alkoholu. „Budu se snažit o to, abychom skutečně přijali opatření, která povedou ke snížení...

30. července 2026  10:25,  aktualizováno  15:55

Obchodní víza a závazky vůči NATO. Pavel jednal s americkými kongresmany

Jednání prezidenta Petra Pavla s členy Kongresu USA. Na fotografii Sarah...

Prezident Petr Pavel znovu otevřel s americkými kongresmany otázku obchodních víz, která by českým podnikatelům usnadnila vstup na americký trh. Při úterním jednání se zástupci republikánů i...

30. července 2026  15:51

Španělskou Ceutu zaplnily tisíce Maročanů, město žádá vládu o vojenský zásah

Migranti přecházejí z Maroka do španělského města Ceuta. (30. července 2026)

Tisíce Maročanů ve středu pronikly do španělského autonomního města Ceuta, když ze sousedního Maroka přeplavali či přešli po souši. Španělští policisté podle médií takovému množství nedokázali čelit....

30. července 2026  13:26,  aktualizováno  15:39

Je to varování, míní Turek o incidentu v Polsku. Rusko testuje hranice, řekl Kupka

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Premiér Andrej Babiš (ANO) v návaznosti na incident, při němž v noci na čtvrtek došlo k narušení polského vzdušného prostoru, oznámil, že Česko stojí za svým sousedem. Na událost reagovali i další...

30. července 2026  12:47,  aktualizováno  15:34

Kříženec Actionu a OBI míří do Česka. Podívejte se na ceny a sortiment

Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka.

Český trh levných diskontů zažije zemětřesení. Asijský gigant MR D.I.Y. otevírá na konci léta první prodejnu v Ostravě, následně v Praze. Nabídne tisíce položek od domácích potřeb po kutilství a...

30. července 2026  15:20

Utrpení doktora Fauciho. Amerika hltá tajný deník marnivého epidemiologa

Premium
Americký epidemiolog Anthony Fauci odmítl odpovídat na otázky republikány...

Kulturní války kolem covidu zdaleka neskončily. Aspoň ve Spojených státech, které bez dechu sledují kongresové grilování Anthonyho Fauciho, který v době pandemie řídil reakci Trumpovy administrativy....

30. července 2026  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.