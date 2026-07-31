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V Rakousku poprvé v historii naměřili v červenci přes 40 stupňů

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  20:29
V Rakousku udeřily vlny veder. Ve Vídni se lidé osvěžovali v Dunaji. (30....

V Rakousku udeřily vlny veder. Ve Vídni se lidé osvěžovali v Dunaji. (30. července 2026) | foto: Reuters

V Rakousku udeřily vlny veder. Ve Vídni se lidé osvěžovali v Dunaji. (30....
V Rakousku udeřily vlny veder. Ve Vídni se lidé osvěžovali v Dunaji. (30....
V Rakousku udeřily vlny veder. V Salcburku klesly hladiny řek. (30. července...
V Rakousku udeřily vlny veder. V Salcburku klesly hladiny řek. (30. července...
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Rakousko v pátek poprvé v historii měření zaznamenalo v červenci přes 40 stupňů Celsia, v dolnorakouském Wieselburgu bylo podle meteorologů 40,3 stupně. Portál Tauernwetter poznamenal, že podle záznamů bylo více než 40 stupňů v alpské republice dosud čtyřikrát, a to srpnu 2013 a dvakrát letos v červnu.

Tauernwetter či meteorolog veřejnoprávní stanice ORF Manuel Oberhuber nejprve oznámili, že v pátek odpoledne se ve Wieselburgu dostala teplota na 39,8 stupně, čímž překonala dosavadní rakouský červencový rekord z roku 1983, kdy bylo Dellachu nedaleko hranic s Itálií 39,7 stupně. Teplota ve Wieselburgu ale dále rostla a podle záznamů z 16:30 dosáhla 40,3 stupně.

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Zmíněnému červencovému rekordu z roku 1983 se v pátek vyrovnala teplota ve vídeňské části Stammersdorf. Na dalších sedmi místech se pak rtuť v teploměrech dostala na 39 stupňů a více, mimo jiné v Melku či v centru Vídně.

Meteorologové poznamenávají, že nynější výsledky měření považují za předběžné, odborníci je musí nejdříve ověřit.

V pátek naměřená teplota ve Wieselburgu je rekordní pro červenec, není však nejvyšší hodnotou, jaké kdy Rakousko naměřilo. Primát zatím drží dolnorakouský Bad Deutsch-Altenburg, kde 8. srpna 2013 bylo 40,5 stupně.

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Portál Tauernwetter, který se označuje za nezávislou meteorologickou službu a na který odkazují rakouská média včetně portálu Heute, uvedl, že v pátek neočekává překonání tohoto rekordu, neboť slunce bylo už před 17:00 výrazně níže na obloze, takže intenzita slunečního záření se začala prudce snižovat. „Na poslední dvě desetiny stupně (k vyrovnání rekordu) už prostě chybí čas,“ poznamenal portál.

Další 40stupňová vedra zažilo Rakousko letos 28. a 29. června. Během prvního data bylo v centru Vídně rovných 40 stupňů, druhý den centrum metropole zaznamenalo totožnou hodnotu a v městečku Bad Deutsch-Altenburg bylo 40,1 stupně, což je zároveň celorakouský rekord pro červen.

V pátek padly rekordy na nejméně 30 měřicích stanicích.

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