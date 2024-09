V Rakousku si záplavy vyžádaly už tři životy. V Polsku mimořádně zasedá vláda

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Polská vláda v zasažených oblastech vyhlásí stav přírodní katastrofy. Na základě toho úřady dostanou vyšší pravomoci s cílem účinněji bojovat proti živlu a jeho následkům.

V Opoli hladina Odry nad ránem překročila šest metrů. „Vyhlášení protipovodňového poplachu znamená další sledování valů a technických zařízení a také povolání všech záchranných složek do nepřetržité pohotovosti,“ vysvětlil opolský starosta Arkadiusz Wiśniewski.

Časně ráno začala klesat hladina Kladské Nisy ve městě Nisa, kde byla těžká situace v neděli večer a kde například hasiči evakuovali celou nemocnici. Ta je mimo provoz, upozornilo vedení města. Lidé v Nise jsou bez dodávek pitné vody, protože poškozená je pravděpodobně vodárenská síť. Opravárenské čety zatím kvůli záplavám nemohou lokalizovat místo, kde je potrubí poničené.

Jako „stav zoufalství a velkého lidského dramatu“ popsal reportér portálu onet.pl situaci v Kladsku, jehož centrum se v neděli octlo pod vodou.

„Představte si, že úroveň Nisy pro vyhlášení poplachu je 2,5 metru. Ve strašném roce 1997 voda dosáhla úrovně 6,5 metru, včera (v neděli) jsme měli osm metrů,“ uvedl reportér. Dodal, že ráno co chvíli ve městě vydatně pršelo.

Polský hydrometeorologický ústav upřesnil, že hladina Kladské Nisy se v Kladsku dostala o skoro 150 centimetrů výše než při katastrofální povodni v roce 1997. Velká voda podle něho nyní poškodila i automatické zařízení pro měření množství vody.

Polské ministerstvo školství informovalo, že v oblastech zasažených záplavami v pondělí zůstalo zavřeno více než 350 školek a škol.

Na Slovensku stoupá hladina Dunaje i Moravy

Hladiny Dunaje a Moravy na západě Slovenska dál stouply, ale již pomaleji než o víkendu. Dunaj v Bratislavě patrně nevystoupá na nový rekord a jeho kulminace se očekává v úterý. Slovensko v pondělí zasáhla další vlna deště, srážky ale budou méně vydatné než v uplynulých dnech, kdy se některé menší toky v západní a severozápadní části země vylily a způsobily lokální záplavy. Vyplývá to z údajů slovenských meteorologů.

Oproti původním předpovědím se podle ministra životního prostředí Tomáše Taraby největší problémy na Slovensku neočekávají v povodí Moravy, ale Dunaje, protože povodňová vlna přicházející z Německa a Rakouska bude větší, než se předpokládalo.

Brzy ráno Dunaj v Bratislavě dosáhl třetího stupně povodňové aktivity a dopoledne jeho hladina přesáhla výšku devět metrů. Evropský veletok by tam měl kulminovat v úterý na úrovni necelých 9,4 metru. Vodohospodáři v uplynulých dnech postavili ve slovenské metropoli mobilní protipovodňové bariéry, které město ochránily před rozsáhlými škodami už v roce 2013, kdy hladina Dunaje dosáhla rekordních přes deset metrů.

Podle listu Sme se Dunaj pod hradem Devín v západní části Bratislavy vylil z koryta, vodu zachytily protipovodňové bariéry. V této lokalitě, kde se do Dunaje také vlévá řeka Morava, je vyhrazeno území pro záplavovou vlnu. Slovenští meteorologové rozšířili platnost nejvyššího stupně výstrahy před záplavami na tři okresy na jihu Slovenska, jež leží v povodí Dunaje.

Samospráva v bratislavské čtvrti Devínska Nová Ves, kde byly o víkendu po vylití místního potoku evakuovány desítky lidí, označila ráno povodňovou situaci za stále velmi komplikovanou. Obyvatele jedné z ulic, která leží u Moravy, vyzvala, aby se připravili na případnou evakuaci.

Bratislavský dopravní podnik informoval, že vozidla městské hromadné dopravy na začátku týdne jezdila bez výraznějších omezení, některé spoje ale dopravce odklonil na jinou trasu. Nepříznivé počasí v neděli způsobilo dočasné přerušení například tramvajových linek. Stromy popadané během silného větru poškodily trolejová vedení.

Západoslovenské město Malacky hlásilo stabilizovanou situaci poté, co v neděli upozornilo na hrozbu evakuace u řeky Malina, která se vlévá do Moravy.

Lidé na západním a středním Slovensku musejí počítat s problémy v dopravě, některé úseky jsou zaplavené, jinde potíže způsobují popadané stromy. Školy v některých regionech zrušily vyučování.

Hladina některých menších toků na Slovensku, které se o víkendu vylily, dál zpravidla klesly. Například v Myjavě hladina stejnojmenné řeky ráno dosáhla výšky 76 centimetrů oproti více než jednomu metru v neděli. V Čadci na severozápadě Slovenska řeka Kysuca byla na úrovni kolem jednoho metru, o víkendu kulminovala těsně pod čtyřmi metry. Meteorologové ovšem v souvislosti s dalšími srážkami upozornili na očekávaný přechodný vzestup hladin některých toků.

Rakousko hlásí další oběti

V záplavami zasažených Dolních Rakousích zemřeli už tři lidé. Dva muži zemřeli ve svých domech. Sedmdesátiletý muž přišel o život v oblasti Sankt Pöltenu, o deset let starší senior zemřel v okrese Korneuburg, uvedl policejní mluvčí Johann Baumschlager. Počet obětí současných povodní v Rakousku tak vzrostl na tři. Už o víkendu přišel během zásahu o život hasič v okresu Tulln.

V Dolních Rakousích se v pondělí čekají další srážky a meteorologové podle deníku Die Presse varují, že situace se uklidní až v polovině týdne. Region je podle hejtmanky nadále v krizovém režimu a hasiči a vojáci utěsňují hráze. Ve Vídni panuje složitá dopravní situace, protože je omezený provoz na čtyřech trasách metra.

„Nekončí to, situace je nadále kritická, dramatická,“ řekla dolnorakouská hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová. Doprava v Dolních Rakousích je paralyzovaná, lidem hrozí nebezpečí a společenský život se zastavil. Hejtmanka kritizovala „zvědavce, kteří nezodpovědně brání záchranářům v práci“. Podle mluvčího dolnorakouských hasičů Franze Respergera jsou neuralgickými body Sankt Pölten, Kremže a Tulln.

Poplach byl vyhlášen ve městě Klosterneuburg severně od Vídně. Voda od světa odřízla části ležící v údolích, hlavními ulicemi se podle radnice nedá projet. Hrozí sesuvy půdy a pády stromů.

Dolnorakouské úřady upozorňují, že hráze jsou podmáčené a že desítka jich v posledních hodinách nápor vody nevydržela.

Rakouské dráhy (ÖBB) do čtvrtečního večera prodloužily výzvu, aby se lidé nevydávali na cesty, pokud to není nutné. Společnost zrušila provoz na hlavních tratích vedoucích na jih a západ od Vídně. Týká se to například rychlíků mezi rakouskou metropolí a Salcburkem nebo Štýrským Hradcem (Grazem).

V Neulengbachu nedaleko Sankt Pöltenu zachránili dva policisté kolegyni, kterou strhla povodeň a nad vodou zůstala jen díky tomu, že se držela sloupu elektrického vedení. Když k ní dorazili, byla už po krk ponořená.

Portál švýcarského veřejnoprávního rozhlasu a televize informuje, že ve Vídni kvůli velké vodě musely zakotvit výletní lodě plující po Dunaji. Z lodi společnosti Thurgau Travel, která měla plout do Budapešti, nemohou odejít turisté, protože voda zalila můstek určený k přechodu na břeh. Cestujícím bylo řečeno, že na lodi budou muset vydržet nejméně do úterka. Na palubě je asi 100 klientů a 40 členů posádky.

Labe v Německu stoupá

V Německu hladina Labe v saské Schöne u hranice s Českem dosáhla v noci třetího ze čtyř povodňových stupňů. Na třetí stupeň v noci stoupla také hladina Lužické Nisy ve Zhořelci na německo-polské hranici. Vyplývá to z údajů saského povodňového centra. Na východě a jihu Německa dál prší. V Bavorsku hrozí povodně, nebudou ale tak silné jako v červnu.

V Schöně, která leží nedaleko českého Hřenska, je nyní hladina Labe nad šesti metry. Běžně je to 1,5 metru. Hladina stoupá i dál po proudu, v Drážďanech je nyní Labe na druhém stupni s výškou 5,6 metru. Obvykle je tam řeka na 1,5 až dvou metrech. Při povodních v roce 2002 to ale bylo 9,4 metru. Podle nynějších údajů povodňového centra dosáhne Labe v saské metropoli třetího stupně v úterý ráno. Na nejvyšší čtvrtý stupeň, který je v Drážďanech platný od sedmimetrové hladiny, by se podle všeho řeka vůbec nemusela dostat.

Situaci v saské metropoli zkomplikovalo středeční zřícení části mostu Carolabrücke, který vede přes Labe a který byl důležitou dopravní tepnou. Hasičům se podařilo v sobotu pozdě večer odstranit trosky části u Nového Města, kterou strhli z preventivních důvodů a které byly na souši. Voda se tak může rozlévat do nezastavěné části, aniž by jí trosky bránily. Část mostu ale dál zůstává v korytě řeky a voda ji zaplavuje.

Na Lužické Nise, která tvoří část hranice Německa s Polskem a pramení v severních Čechách, je nyní třetí stupeň ve Zhořelci. Hladina řeky je na 5,5 metrech, v následujících hodinách se ale čeká její pokles. Ráno ve Zhořelci spadla do rozvodněné Nisy žena, zachránit se ji podařilo až 700 metrů dál po proudu. Kvůli podchlazení byla převezena do nemocnice, informoval web deníku Sächsische Zeitung.

Na východě a jihu Německa dnes vydatně prší. V Sasku by měl déšť ustat v úterý. Na mnoha místech v Bavorsku se vylily z břehů menší potoky a říčky. Mnohde museli v noci hasiči čerpat vodu ze sklepů. Oproti obavám ale víkendový déšť Bavorsku velké povodně nepřinesl. Silně bude ovšem podle meteorologů pršet na jihu a jihovýchodě Bavorska i nadále, a to až do úterního poledne. Horší než nyní ale situace podle bavorského povodňového centra už nebude. Jih této spolkové země u českých hranic postihly povodně už v červnu. Zaplaveno bylo tehdy mimo jiné centrum Pasova, který leží na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu. Hladina Dunaje nyní v Pasově po víkendovém růstu mírně klesá.

V bavorských Alpách o víkendu také sněžilo, od 1200 metrů nad mořem je souvislá sněhová pokrývka. Nyní podle webu Bavorského rozhlasu hrozí nebezpečí lavin.