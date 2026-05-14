Rakouská policie pátrá po řidiči s českou registračkou. Srazil policistu a utekl

Incident se stal ve středu odpoledne v korutanské obci Krumpendorf u Klagenfurtu v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska.
Policista na motocyklu se pokusil zastavit řidiče osobního vozu s českou registrací ke kontrole, ten ale podle všeho zrychlil a zezadu do motorky narazil. Policista po nárazu spadl a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. Řidič auto zanechal i se spolujezdkyní na místě a utekl pryč.
Identitu řidiče a spolujezdkyně policie neupřesnila. Uvedla jen, že uprchlým je 29letý muž a že spolujezdkyni je 27 let. Ve voze policie zajistila také zahraniční doklady totožnosti, konkrétní zemi ale tiskové prohlášení nezmiňuje.