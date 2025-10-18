V Rakousku zadrželi sériového zloděje z Česka. Prozradilo ho zakázané předjíždění

Rakouští policisté při silniční kontrole dopadli hledaného sériového zloděje z Česka, který měl zákaz vstupu do Rakouska. Muž u Leopoldschlagu v Horních Rakousích porušil zákaz předjíždění, čímž upoutal pozornost policie.
Sedmačtyřicetiletý muž cestoval ve čtvrtek pronajatým vozem přes hraniční přechod v Dolním Dvořišti, když si ho všimli rakouští pohraniční policisté kvůli zakázanému předjíždění. Informovala o tom agentura APA.

Češi s kradenými věcmi v Rakousku při honičce s policií proráželi zábrany

V autě pak nalezli kradené zboží z několika obchodů v Horních a Dolních Rakousích a také magnetické zařízení na odstraňování bezpečnostních čipů, které slouží jako ochrana před odcizením. Kradené zboží policie zabavila.

Při výslechu sedmačtyřicetiletý muž mlčel. Na příkaz státního zastupitelství je nyní ve vazbě v hornorakouském Linci.

