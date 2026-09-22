Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zloději z Česka se před rakouskou policií skrývali v kukuřici. Vyhnal je až vrtulník

Autor: ,
  10:34

Rakouská policie (24. února 2024) | foto: ČTK

Policie v Rakousku v červenci dopadla dva muže z Česka, kteří jsou podezřelí ze série krádeží v oblasti na rakouské straně hranice. Pátrání po nich skončilo v kukuřičném poli, informuje v úterý na svých internetových stránkách hornorakouská policie.

Muži ve věku 28 a 34 let a ještě 26letá žena jsou podezřelí, že do Rakouska jezdili autem nebo na motocyklu, aby tam kradli. Odcizené věci odváželi zpět do Česka, kde je prodávali. Ukradli údajně například motocykl, moped a motorku na motokros.

Jedno z odcizených vozidel odstavili na poli, aby se pro něj později vrátili. Oba muži přijeli autem s přívěsem a upoutali pozornost jednoho z místních obyvatel, který zavolal policii.

České alpinisty překvapila v Rakousku tma, musel pro ně letět vrtulník

Muži před ní nejdříve autem a pak pěšky prchali k blízkému kukuřičnému poli. To policie obklíčila a na pomoc při pátrání zavolala vrtulník a služebního psa. Když nad pole přilétla helikoptéra, vzdali se policistům.

Policie podezřelé zadržela a převezla do věznice v Linci. Zjistila, že mladší z nich měl na kotníku elektronický „náramek“, který mu česká justice přidělila pro sledování v domácím vězení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo některé citlivé údaje

Budova ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti z veřejně dostupné testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech či v zapsaných spolcích, či některé neveřejné...

22. září 2026  11:25

Poláci zadrželi mladíka, který chystal teroristický útok. Měl připravené zbraně i výbušniny

ilustrační snímek

Polská kontrarozvědka (ABW) zadržela 17letého mladíka, který podle ní pod vlivem krajně pravicové ideologie připravoval velký teroristický útok. Informoval o tom Jacek Dobrzyński, mluvčí ministra...

22. září 2026  11:22

Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v Akademii věd

ilustrační snímek

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v sídle Akademie věd ČR na pražské Národní třídě. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš...

22. září 2026  10:54,  aktualizováno  11:21

Kandidáti na primátora Brna se přou v Superdebatě o „metro“ i městské byty

Přímý přenos
Moderátor Vladimír Vokál přivítal ve studiu kandidáty na primátora Brna. (22....

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

21. září 2026  12:08,  aktualizováno  22. 9. 11:16

Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel, omezila řečníky na půl hodiny

Přímý přenos
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby...

Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel, která omezí dlouhé...

22. září 2026  5:30,  aktualizováno  11:15

Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy

Do komunálních voleb v Brně jde několik nováčků i z minula neúspěšných uskupení.

Nejen tradiční strany, které dnes mají své politické kluby v městském zastupitelstvu, ale i ty neúspěšné z minula či zcela nová uskupení se chtějí v nadcházejících komunálních volbách poprat o hlasy...

22. září 2026  11:07

Křeče a zvracení. Na pražské základní škole se řeší hromadné obtíže dětí, spekuluje se o jídle

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Na střevní problémy si stěžují desítky rodičů, jejichž děti dochází do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Někteří z nich skončili v nemocnici. „Jsme v kontaktu s hygienou,“ uvedl ředitel...

22. září 2026  11:02

Já jsem ta Vrána, říkali Dvořákové čtenáři. Nyní vydává e-book o násilí na dětech

Spisovatelka Petra Dvořáková napsala pokračování úspěšné novely Vrány. Rány...

Spisovatelka Petra Dvořáková připravila bezplatný e-book Možná vám tu lítá vrána o možnostech pomoci dětem, které zažívají skryté násilí v rodině. Navazuje jím na téma své starší novely Vrány a druhý...

22. září 2026  11:01

Tělo nalezené v jezeře Most patřilo pohřešovanému mladíkovi, potvrdila policie

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je devatenáctiletý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policejní vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílel žádný...

22. září 2026  10:36,  aktualizováno  10:45

Martin Kuba

Martin Kuba se 17. června 2013 postavil do čela ODS (archivní snímek)

Martin Kuba je od listopadu 2020 jihočeským hejtmanem. Občanští demokraté získali na jihu Čech po volbách v září 2024 většinu a v kraji vládnout dál a sami. Bývalý ministr průmyslu a obchodu ve vládě...

17. června 2013  14:48,  aktualizováno  22. 9. 10:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dívka na drogách pokousala personál nemocnice a předstírala zástavu srdce

ilustrační snímek

K neobvykle divokému zásahu vyjížděli v úterý ráno strážníci v Pardubicích. Na úrazové ambulanci krotili agresivní osmnáctiletou pacientku na drogách, jež kolem sebe zběsile kousala. Běsnění navíc...

22. září 2026  10:37

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na...

22. září 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde