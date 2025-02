Jak udýchat Pitztal. Nejluxusnější alpské lyžování, ale spát se dá i na parkovišti

Malou chvilku si říkám, tedy ještě dole v údolí, jestli to vůbec udýchám. Půl čtvrtého tisíce metrů vysoko, jak by řekl Gustav Anděl v Andělu na horách. Výjezd lanovkou Pitztaler Gletscherexpress je trochu psycho pro někoho, kdo nezvládá uzavřené prostory naplněné k prasknutí. Osm minut je nekonečných, jenže na to převýšení vlastně nicotných. Najednou mě to vyplivne o kilometr a sto metrů výše a já koukám.

Stačí, abych vyjela o pár set metrů výš, a najednou stojím na prakticky čerstvém, netknutém prašanu, pode mnou je neuvěřitelně dlouhá a neuvěřitelně široká pista.