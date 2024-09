Vítězní Svobodní nemají automaticky nárok Rakousku vládnout, říká expertka

Překvapily vás výsledky voleb? Čekal se možná těsnější souboj FPÖ s ÖVP, ale Svobodní nakonec získali o dva procentní body více než lidovci.

Výsledky voleb úplně překvapivé nejsou, víceméně odpovídají tomu, co dlouhodobě předpovídaly průzkumy veřejného mínění. Lidovcům kancléře Karla Nehammera se nepodařilo FPÖ dostihnout, navzdory tomu, že to někteří analytici očekávali. Zejména kvůli tomu, že se velmi angažoval v pomoci při nedávných povodních, které zemi zasáhly.

Lze lidovce označit za největší poražené voleb? V předchozích volbách dosáhli na více jak 37 procent hlasů, nyní spadli o více než deset procentních bodů. Neměl by kancléř Nehammer rezignovat, jak to žádá FPÖ?

V jistém směru ano. Lidovci ztratili oproti minulým volbám ze všech parlamentních stran nejvíce, téměř 11 procent hlasů. Nicméně je třeba si uvědomit, že před pěti lety byl jejich výsledek mimořádně dobrý a v minulosti na tom už ÖVP byla hůře. Navíc se nerýsuje povolební varianta, kdy by ÖVP nebyla ve vládě. O Nehammerově politickém osudu spíše rozhodne jeho (ne)úspěch v povolebních vyjednáváních a postoj jeho spolustraníků, než výkřiky konkurenční FPÖ.

Všechny strany uvádí neochotu jít do koalice s FPÖ. Mají Svobodní vůbec nějaké možnosti sestavení koalice, i za předpokladu, že jejich kontroverzní lídr Herber Kickl nabídne, že nebude usilovat o kancléřské křeslo?

Rakouští komentátoři upozorňují na to, že v ÖVP jsou politici, kteří si dovedou představit spolupráci s FPÖ. Tito lidovci zdůrazňují, že jejich strana má se Svobodnými více programových průsečíků než třeba s SPÖ nebo Zelenými. Zda k podobné spolupráci skutečně dojde, ale záleží na průběhu povolebních jednání.

PhDr. Zuzana Lizcová, PhD. Působí jako vedoucí Katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK) a novinářka. Zaměřuje se na německy mluvící země, jejich roli v mezinárodním kontextu a bilaterální vztahy s Českou republikou.

Vznikne podle vás takzvaná „koalice poražených“ mezi ÖVP a sociálními demokraty? Jak by toto obejití FPÖ vnímala veřejnost? Nezvýšilo by to nedůvěru v demokracii v Rakousku?

Pokud vítěz voleb nezíská přes polovinu hlasů a je pro ostatní natolik nepřijatelný, že nedokáže získat koaličního partnera, nemá automatický nárok vládnout. Přesto, že se tento dojem FPÖ snaží sugerovat.

Pokud se Svobodní do vlády nedostanou, bude to zklamání pro jejich voliče, ale zároveň úleva pro většinu Rakušanů, kteří jim hlas nedali. A nové vládě připadne úkol vést zemi natolik dobře, aby ke zmíněnému propadu důvěry v demokracii nedošlo.

Jakou roli v povolebním vývoji bude hrát prezident Alexander Van der Bellen, který už oznámil, že Kickla kancléřem nejmenuje a že mu to umožňuje rakouská ústava?

Pokud vím, rakouský prezident Kickla přímo nezmínil, ale zdůraznil, že bude dbát na to, aby nová vláda respektovala zásady liberální demokracie: právní stát, rozdělení mocí, nezávislá média, ochranu práv menšin. S těmito zásadami se FPÖ v minulosti opakovaně dostala do křížku. Jedná se tedy o jednoznačné varování jejím směrem. Prezident může sestavením vlády pověřit kohokoli, ústava mu neukládá, že se musí obrátit na vítěze voleb.

Analýzy ukazují poměrně vysoké přesuny voličstva, například řada bývalých voličů lidovců přešla právě k FPÖ. Svobodní dokázali účinně lovit i mezi nevoliči. Čím je dokázali mobilizovat?

Svobodní svojí velmi aktivní a často až agresivní kampaní dokázali své voliče přesvědčit, že na rozdíl od údajně zkorumpovaných a vůči občanům netečných elit jako jediní skutečně zastávají zájmy „obyčejných“ lidí. Zabodovat dokázali i propagací striktní imigrační politiky, kritikou vlády i odporem vůči podpoře válčící Ukrajiny.

Jak dlouho očekáváte, že budou jednání o nové vládě trvat?

To je v tuto chvíli těžké předvídat. Záleží na postojích stran, na tom, jak dobře se na volební výsledek připravily, zda a jaké mají předjednané dohody. Sestavování vlády bude trvat minimálně týdny, možná měsíce. Pravděpodobně do něj promluví i dvoje zemské volby, které proběhnou v říjnu a listopadu ve Vorarlbersku a Štýrsku.