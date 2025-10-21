Mladíci v Rakousku měsíce znásilňovali učitelku. Soud vynesl tresty

Soud v Rakousku v pondělí potrestal několikaletými tresty vězení skupinu nezletilých, kteří několik měsíců vydírali, okrádali a znásilňovali učitelku. Patnáctiletý Iráčan dostal tři a půl roku nepodmíněného vězení, sedmnáctiletý Rumun tři roky a patnáctiletý Afghánec 15 měsíců, z nichž pět jako nepodmíněných.
V případu, který otřásl alpskou republikou, se zodpovídá celkem sedm nezletilých, z nichž nejmladšímu bylo 13 let. Nyní vynesené tresty se pak týkají trojice, kterou vyšetřovatelé označili za hlavní násilníky.

Učitelka měla původně dobrovolný vztah s jedním ze skupiny, kterému tehdy bylo 16 let a dnes je o rok starší. Ten se nyní zodpovídá z krádeže kasičky, kterou učitelce v jejím bytě ukradl.

Rakouská policie vyšetřuje opakované znásilňování učitelky nezletilými

Státní zástupkyně uvedla, že žena učinila řadu špatných rozhodnutí, ale že to byli obžalovaní, kdo situace zneužil. S pomocí kompromitujících fotografií ženu měsíce vydírali a okrádali, trojice hlavních obžalovaných ji rovněž znásilňovala a také zapálila byt.

