V případu, který otřásl alpskou republikou, se zodpovídá celkem sedm nezletilých, z nichž nejmladšímu bylo 13 let. Nyní vynesené tresty se pak týkají trojice, kterou vyšetřovatelé označili za hlavní násilníky.
Učitelka měla původně dobrovolný vztah s jedním ze skupiny, kterému tehdy bylo 16 let a dnes je o rok starší. Ten se nyní zodpovídá z krádeže kasičky, kterou učitelce v jejím bytě ukradl.
Rakouská policie vyšetřuje opakované znásilňování učitelky nezletilými
Státní zástupkyně uvedla, že žena učinila řadu špatných rozhodnutí, ale že to byli obžalovaní, kdo situace zneužil. S pomocí kompromitujících fotografií ženu měsíce vydírali a okrádali, trojice hlavních obžalovaných ji rovněž znásilňovala a také zapálila byt.