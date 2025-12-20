Český lyžař v Nassfeldu srazil ženu, která pomáhala dceři. Těžce ji zranil

Šestnáctiletá dívka upadla na tvrdém povrchu na sjezdovce a sklouzla přes její okraj do záchytné sítě. Její matka se jí snažila pomoci, ale přijíždějící český lyžař se jí nezvládl včas vyhnout a se ženou se srazil.
Žena utrpěla těžké zranění a záchranáři ji ze svahu museli odvézt na saních. Následně ji vrtulník převezl do nemocnice ve Villachu. Dívce ani muži z Česka se nic nestalo.
Nassfeld
