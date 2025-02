Krvácel a poté upadl do bezvědomí. V rakouském baru napadli Slováka

„Pětatřicetiletého postiženého převezly záchranné složky do nemocnice s vážnými zraněními. Oběť celá od krve utekla do baru a upadla do bezvědomí. Při příjezdu strážníků byl přítomen pouze jednapadesátiletý podezřelý pachatel,“ stojí v tiskové zprávě tamní policie.

Podle vyšetřování, které stále pokračuje, Slováka napadl 51letý muž a jeho 28letý syn. Odkud tito muži pocházeli, není z policejní tiskové zprávy jasné. Slováka kopali. Zraněného záchranáři odvezli do nemocnice.