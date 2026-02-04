Rakouská lyžařská střediska sužuje vlna násilností, takřka neuplyne den bez útoku

Autor: ,
  16:10
Rakouská zimní střediska se potýkají s vlnou násilností, ke kterým dochází odpoledne a večer po lyžování v barech a restauracích. Podle deníku Kronen Zeitung není prakticky dne, aby se nějaká rvačka či útok neodehrály.
Lyžařské středisko Sölden v Tyrolsku.

Lyžařské středisko Sölden v Tyrolsku. | foto: Profimedia.cz

Rakouské lyžařské středisko Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental. (18. ledna 2025)
Část skiareálu Stubaiský ledovec patří územně do obce Sölden.
Lyžařské středisko Stubaier Gletscher v Rakousku (6. dubna 2024)
Ranní tlačenice u dolní stanice lanovky na Stubaiský ledovec (listopad 2024)
12 fotografií

Také tyrolský list Tiroler Tageszeitung nedávno informoval o nekončící řadě násilností během takzvaného apres-ski. Tento výraz pocházející z francouzštiny se používá pro zábavu v restauracích a barech po dni stráveném na sjezdovkách.

V tyrolském Westendorfu v okrese Kitzbühel v neděli jistý útočník nejprve napadl nizozemského turistu, který následně skončil v nemocnici. I když muž už ležel na zemi, útočník do něj nadále kopal. Další nizozemský turista násilníka vyfotil, což dotyčného rozhněvalo a napadl i tohoto muže. Nyní policie sdělila, že útočníka vypátrala a že jím byl rovněž Nizozemec.

Před týdnem ve středu se v tyrolském Söldenu poprali Belgičan s Nizozemcem. Belgičan během rvačky spadl na zem, kde ho jeho sok nakopl do hlavy. Belgičana poté museli zdravotníci převézt do nemocnice.

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

V pátek před týdnem rovněž v Söldenu zbila dvojice Portugalců jednoho Němce. I tento muž utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice. Po jiném útoku před zhruba dvěma týdny v tyrolském Mayrhofenu skončil jistý Belgičan v bezvědomí, útočníka policie zatím nevypátrala.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Prezident Pavel nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti, řekl Macinka

Přímý přenos
„Nebojuje za řád a klid, nespíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“...

Do prezidenta Petra Pavla se ve Sněmovně ostře pustil šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka. „Nebojuje za řád a klid, nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“...

4. února 2026  14:58,  aktualizováno  16:10

Rakouská lyžařská střediska sužuje vlna násilností, takřka neuplyne den bez útoku

Lyžařské středisko Sölden v Tyrolsku.

Rakouská zimní střediska se potýkají s vlnou násilností, ke kterým dochází odpoledne a večer po lyžování v barech a restauracích. Podle deníku Kronen Zeitung není prakticky dne, aby se nějaká rvačka...

4. února 2026  16:10

Schillerová na jednání Sněmovny rozlila čaj, museli vyměnit hlasovací zařízení

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...

Hlasování o nedůvěře vládě si plánovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zkrátit šálkem čaje, který si s sebou vzala do jednacího sálu ve Sněmovně. Omylem jej ale rozlila a tekutina zasáhla...

4. února 2026  16:08

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, na vině je porucha v elektrárně

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc...

4. února 2026  12:15,  aktualizováno  16:05

Dobré zprávy z obchodu. Potraviny zlevňují, zákazníci víc utrácejí, uvádí analýza

ilustrační snímek

Český obchod má za sebou stabilní rok bez výrazných výkyvů. Zákazníci byli ochotnější utrácet, častěji si připláceli za kvalitu a to se promítlo do nákupů potravin a zboží každodenní spotřeby....

4. února 2026

Příprava na Evropskou radu. Babiše přijala italská premiérka

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s italskou premiérkou Giorgiou...

Od naší zpravodajky v Itálii Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu odpoledne dorazil do Říma, kde se setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Ta ho přivítala v paláci Chigi krátce před 16. hodinou. Přijetí provázely...

4. února 2026,  aktualizováno  15:59

Že nám Západ přijde na pomoc? Ukrajina pochybuje, pro Rusy chce být nestravitelná

Premium
Konference ukrajinského obranného průmyslu ve Lvově (16. září 2025)

Generální tajemník NATO Mark Rutte slíbil Kyjevu, že Západ hned po dosažení mírové dohody s Ruskem rozmístí na Ukrajině své síly, aby odradil Moskvu od dalšího útoku. Ukrajinci se však domnívají, že...

4. února 2026  15:56

Nezletilou dceru bývalé družky na ubytovně osahával, pak i znásilnil, viní muže

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Nejprve v průběhu několika měsíců osahával čtrnáctiletou dceru své bývalé družky a nakonec ji i přes její odmítání a pláč znásilnil. Tak se dají zjednodušeně popsat skutky, kvůli kterým stojí před...

4. února 2026  15:55

Odstřely a postup po 50 metrech. Stavbu D35 u Litomyšle komplikuje skála

Horninový odstřel na stavbě D35 Litomyšl – Janov. (4. února 2026)

Při budování desetikilometrového dálničního obchvatu Litomyšle začali stavbaři od ledna používat výbušniny. Ve čtvrtek před polednem provedli před novináři v pořadí již čtvrtý odstřel, dalších osm...

4. února 2026  15:51

Udělal z nás rukojmí svého ega, kritizuje Macinku místopředsedkyně Pirátů

Přímý přenos
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka dorazil do Sněmovny na jednání o...

Slova šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, jimiž zaútočil ve Sněmovně na prezidenta Petra Pavla, že bojuje s temnou stránkou své osobnosti, ještě zesílila kritiku opozice na mimořádné...

4. února 2026  5:55,  aktualizováno  15:42

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Strnadova CSG zřídila pobočku v Bruselu. Strategii povede exministr Hamáček

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hamáček, místopředseda Sekce obranného průmyslu...

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada otevřela pobočku v Bruselu. Stala se tak první zbrojařskou firmou původem z České a Slovenské republiky, která má stále zastoupení v sídle...

4. února 2026  15:40

Nebinární aktivistka v Maďarsku zbila obuškem neonacisty, dostala osm let vězení

Nebinární aktivistka Maja T. obviněná z napadení a zranění neonacistů se...

Soud v Budapešti ve středu odsoudil k osmi letům vězení nebinární osobu z Německa, zvanou Maja T., za násilí proti účastníkům neonacistické demonstrace v Maďarsku v roce 2023. Zatímco obhajoba žádala...

4. února 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.