Také tyrolský list Tiroler Tageszeitung nedávno informoval o nekončící řadě násilností během takzvaného apres-ski. Tento výraz pocházející z francouzštiny se používá pro zábavu v restauracích a barech po dni stráveném na sjezdovkách.
V tyrolském Westendorfu v okrese Kitzbühel v neděli jistý útočník nejprve napadl nizozemského turistu, který následně skončil v nemocnici. I když muž už ležel na zemi, útočník do něj nadále kopal. Další nizozemský turista násilníka vyfotil, což dotyčného rozhněvalo a napadl i tohoto muže. Nyní policie sdělila, že útočníka vypátrala a že jím byl rovněž Nizozemec.
Před týdnem ve středu se v tyrolském Söldenu poprali Belgičan s Nizozemcem. Belgičan během rvačky spadl na zem, kde ho jeho sok nakopl do hlavy. Belgičana poté museli zdravotníci převézt do nemocnice.
|
Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí
V pátek před týdnem rovněž v Söldenu zbila dvojice Portugalců jednoho Němce. I tento muž utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice. Po jiném útoku před zhruba dvěma týdny v tyrolském Mayrhofenu skončil jistý Belgičan v bezvědomí, útočníka policie zatím nevypátrala.