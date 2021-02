Kurz je pro výrobu ruské vakcíny v Rakousku. Nesmíme mít tabu, řekl

9:55

Rakouský kancléř Sebastian Kurz by podpořil výrobu ruských a čínských vakcín v Rakousku poté, co je schválí chválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V této věci nesmí existovat žádná geopolitická tabu, řekl v rozhovoru s německým nedělníkem Welt am Sonntag. Uvedl, že by se sám takovou vakcínou nechal očkovat.