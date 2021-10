Šlechtic Schallenberg nahradil Kurze, je novým rakouským kancléřem

Dvojice diplomatů byla v pondělí po poledni oficiálně uvedena do nových funkcí prezidentem Alexanderem Van der Bellenem, před nímž pronesli své sliby.

Svého blízkého spolupracovníka Schallenberga navrhl jako svého nástupce sám Kurz. Zelení, kteří na spolkové úrovni tvoří s lidovci (ÖVP) vládní koalici, Kurzovo oznámení uvítali a potvrdili ochotu pokračovat s lidovci ve vládním angažmá.

Lidovecký kancléř Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají.



Van der Bellen vyzval při pondělní slavnostní inauguraci nového kancléře a rovněž přítomného vicepremiéra Wernera Koglera z řad Zelených, aby pokračovali v koaličním projektu a zároveň obnovili důvěru občanů v politiku.



Kdo je nový kancléř?

Schallenberg coby syn diplomata vyrůstal v Indii, Španělsku a Francii. V letech 1989 až 1994 studoval právo na Vídeňské univerzitě a na Univerzitě Panthéon-Assas v Paříži. Poté si studia doplnil rokem na postgraduálním Evropském kolegiu v belgických Bruggách, kde získal diplom z evropského práva. Pochází ze šlechtického rodu, jehož rodové sídlo se nacházelo v hornorakouském Sankt Ulrich im Mühlkreis.



Do diplomatických služeb vstoupil před více než dvěma desítkami let, pracoval jako tiskový mluvčí několika ministrů zahraničí včetně Kurze, má hojné zkušenosti ze zastupování Rakouska při EU. Během migrační krize 2015 a 2016 patřil ke Kurzovým hlavním poradcům.

V roce 2019 zasedl do křesla ministra zahraničí úřednické vlády nestranické kancléřky Brigitte Bierleinové. Tento post si Schallenberg udržel i ve druhé vládě Sebastiana Kurze, která složila přísahu 7. ledna 2020, jako jediný člen vlády úřednické.

V čele diplomacie pokračoval v linii, kterou započal Kurz. V migrační politice odmítal jakékoli kvóty na přerozdělování běženců. S Kurzem sdílel Schallenberg i pohled na spory, jež se v minulých letech rozpoutaly mezi Bruselem a vládami ve Varšavě a Budapešti v souvislosti s dodržováním zásad právního státu. „Nekřičíme ve sboru s ostatními. Považuji za lepší vyměňovat si s někým názory než si vyřizovat názory na dálku,“ uvedl jednou.

Novým ministrem zahraničí je třiašedesátiletý Michael Linhart. Narodil se v Ankaře, post velvyslance v Paříži zastával od roku 2018. Předtím pracoval čtyři roky na rakouském ministerstvu zahraničí coby generální tajemník. V minulosti byl rovněž zahraničněpolitickým poradcem lidoveckého exkancléře Wolfganga Schüssela.