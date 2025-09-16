Sestry na útěku. Rakouské jeptišky prchly z domova důchodců zpátky do kláštera

Autor: ,
  10:22
Tři jeptišky ve vysokém věku se vzepřely své diecézi, když uprchly z pečovatelského domu a vrátily se do svého bývalého kláštera v rakouském Salcburku. V objektu nyní žijí, přestože je podle jejich nadřízených neobyvatelný. Chybí v něm totiž elektřina i tekoucí voda. Jedna ze sester však prohlásila, že „než zemřít v tom domově pro seniory, raději půjde na louku“.
Rakouské jeptišky Regina, Rita a Bernadette uprchly z pečovatelského domu pro...

Rakouské jeptišky Regina, Rita a Bernadette uprchly z pečovatelského domu pro seniory a vrátily se do svého bývalého kláštera v Salcburku. (12. září 2025) | foto: Reuters

Rakouské jeptišky Regina, Rita a Bernadette uprchly z pečovatelského domu pro...
Rakouské jeptišky Regina, Rita a Bernadette (na snímku) uprchly z...
Rakouské jeptišky Regina, Rita a Bernadette uprchly z pečovatelského domu pro...
Rakouské jeptišky Regina (na snímku), Rita a Bernadette uprchly z...
7 fotografií

Osmašedesátiletá sestra Regina, jednaosmdesátiletá sestra Rita a osmaosmdesátiletá Bernadette se vrátily do alpského kláštera a dívčí školy na zámku Goldenstein, kde strávily většinu svého života, a to k velké nelibosti místní církve.

Po příjezdu sestry zjistily, že na zámku už nefunguje elektřina ani tekoucí voda, jejich známí jim však zajistili vodu i generátory. Bývalé studentky klášterní školy sestrám organizují denní režim a k dispozici je jim i praktický lékař, který poskytuje potřebnou péči.

Od svého návratu do kláštera 4. září jsou jeptišky aktivní na Instagramu, kde za něco málo přes týden nasbíraly více než 10 tisíc sledujících. Na svém účtu dokumentují denní režim modliteb, společných jídel a účasti na mši, stejně jako časté rozhovory s novináři z celého světa.

Dlouhotrvající spor mezi jeptiškami a jejich představenými sahá do konce roku 2023, kdy jeptišky podle svých slov musely klášter opustit proti své vůli. Když uprchly z pečovatelského domu pro seniory, představený Markus Grasl uvedl, že situace je pro něj „zcela nepochopitelná“.

Miliardáři povolili prokopat v dominantě Salcburku soukromý tunel. Lidé zuří

Pokoje v klášteře jsou podle něj nepoužitelné a nesplňují požadavky na řádnou péči, které zdravotní stav žen vyžaduje. Grasl řekl, že se obává, zda jeptišky přeceňují vlastní síly.

Podle stanice ORF opatství Reichersberg, do kterého zámek Goldenstein spadá, prohlásilo, že umožní jeptiškám zůstat tam po dobu jejich důchodu, pokud to jejich zdraví dovolí.

Jak dlouho řádové sestry v klášteře zůstanou, tak není jasné, i když nyní mají ve svých pokojích elektřinu i teplou vodu. Nadále se však pevně brání návratu do pečovatelského domu. „Než zemřít v tom domově pro seniory, raději půjdu na louku a tam vstoupím do věčnosti,“ řekla sestra Bernadette britské stanici BBC.

Vstoupit do diskuse

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Urza.cz ve volbách 2025: anarchokapitalistická strana volá po eliminaci státu

Třináctku určil letos los politické straně Urza.cz, kterou založil anarchokapitalista Martin Urza před minulými volbami do Sněmovny. Urza ve svých textech volá po eliminaci státu ve prospěch trhu,...

16. září 2025  10:31

Izrael zahájil pozemní ofenzivu do města Gaza, chce jej obsadit a zničit Hamás

Izraelská armáda zahájila v noci na úterý rozšířenou operaci ve městě Gaza. Jejím cílem je zničit vojenskou infrastrukturu palestinského teroristického hnutí Hamás. Tamní obyvatele vyzvala, aby se...

16. září 2025  6:09,  aktualizováno  10:31

Jak já se stydím, zadržoval Merz slzy při otevření synagogy. Hlas se mu třásl

Byl to velmi emotivní okamžik. Německý kancléř Friedrich Merz jen stěží zadržoval slzy při pondělním projevu u příležitosti znovuotevření zrekonstruované synagogy v Mnichově. Když popisoval krutost...

16. září 2025  10:24

Sestry na útěku. Rakouské jeptišky prchly z domova důchodců zpátky do kláštera

Tři jeptišky ve vysokém věku se vzepřely své diecézi, když uprchly z pečovatelského domu a vrátily se do svého bývalého kláštera v rakouském Salcburku. V objektu nyní žijí, přestože je podle jejich...

16. září 2025  10:22

Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska

Tři cizinci v noci na úterý nedovoleně opustili zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich byl bezprostředně poté zajištěn, po zbylých dvou nyní intenzivně...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  10:20

Dirndly, chatbot Preclík a vyšší ceny. Co nového na letošním Oktoberfestu

Zatímco ještě v 90. letech přicházeli návštěvníci na mnichovské slavnosti piva v džínách a tričku, nyní se povinností staly kožené kalhoty pro pány a dirndl pro dámy, jejichž materiály, střihy a...

16. září 2025  10:19

Ústavní soud začíná řešit nepřiznané koalice ve sněmovních volbách

Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách, oznámila Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů. Soudce zpravodaje určí rozvrh...

16. září 2025  10:12

Švýcarská demokracie ve volbách 2025: chce vystoupit z NATO a vyhlásit neutralitu

Jedna ze stran kandidující do poslanecké sněmovny je Švýcarská demokracie. Strana si pro letošní volby vylosovala číslo dvanáct. Kandiduje v jedenácti krajích, kandidátku nepostavila jen v...

16. září 2025  10:05

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Vysíláme

Dosavadní bytová politika českého státu je jako běh do slepé uličky, popsal aktuální situaci na trhu s byty zakladatel společnosti Central Group Dušan Kunovský. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu,...

16. září 2025

Dobrovolník Pirátů dostal při rozdávání letáků rány do hlavy, útočníka hledá policie

Dobrovolníka, který v pondělí na náměstí Míru v Praze rozdával letáky Pirátů, napadl neznámý muž. Agresivní byl i na dalšího kolemjdoucího. Policie po útočníkovi pátrá. Vyplývá to z vyjádření...

16. září 2025  9:50

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Trump míří na státní návštěvu Británie. Jako první americký prezident podruhé

Americký prezident Donald Trump v úterý přicestuje na státní návštěvu Spojeného království. Dopis s pozváním od krále Karla III. mu v únoru osobně předal britský premiér Keir Starmer, který...

16. září 2025  9:35

Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskyj sesadil dva velitele armádních sborů kvůli ztrátám území v oblastech, za jejichž obranu odpovídali. Portálu Ukrajinska pravda to...

16. září 2025  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.