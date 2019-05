Předčasné volby v Rakousku by mohly být začátkem září, řekl Van der Bellen

Podle Van der Bellena je důležité, aby voliči dostali šanci na nový start, který by obnovil jejich důvěru ve vládu, a to tak rychle, jako to jen pravidla stanovená v ústavě umožní.

Kancléř Kurz prohlásil, že chce pokračovat v práci až do předčasných voleb a že v příštích dnech bude jednat s designovaným šéfem FPÖ Norbertem Hoferem a předsedy ostatních stran.

Agentura APA připomíná, že i po schůzce prezidenta s kancléřem ale není jasné, zda ve vládě zůstanou ministři za FPÖ, ani kdo ve funkci vicekancléře nahradí Stracheho. Kurzovi lidovci vládli s FPÖ od předloňského prosince, kdy se ujali moci rovněž po předčasných volbách.

Kvůli videu, na němž Strache vyjednává s údajnou neteří ruského oligarchy o politické podpoře výměnou za získání veřejných zakázek, padla v sobotu rakouská vláda, ve které byl Strache vicekancléřem. Ještě ten den opustil Strache i vedení své protiimigrační strany (FPÖ).

Zveřejnění nahrávky nebyl záměr

Německý časopis Der Spiegel videonahrávku s politikem Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinzem-Christianem Strachem nezveřejnil krátce před volbami do Evropského parlamentu záměrně. Tvrdí to redaktor týdeníku Wolf Wiedmann-Schmidt.

Plná verze videa, na kterém se na Ibize baví údajná dcera ruského oligarchy se Strachem (v německém jazyce):



„Video jsme měli asi měsíc a vyhodnocovali jsme ho. A když jsme si byli jisti, že je autentické a pravdivé, řekli jsme si, že ho zveřejníme,“ uvedl Wiedmann-Schmidt v německé televizi n-tv.



Při jednání zachyceném na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že žena vydávající se za neteř ruského oligarchy by mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho protiimigrační stranu.

Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky ve stavebnictví. Schůzka se konala předloni v červenci, několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku. Po nich FPÖ vstoupila do vládní koalice s lidovci Sebastiana Kurze.

Na videonahrávku dělal jasné narážky už v dubnu německý komik Jan Böhmermann, když získal rakouskou televizní cenu Romy. Mluví se o tom, že za videem, které bylo podle všeho léčkou na Stracheho a jeho pobočníka Johanna Gudenuse, který na schůzce byl také, stojí právě Böhmermann.

Od koho Der Spiegel nahrávku získal, Wiedmann-Schmidt kvůli ochraně zdrojů neprozradil. Podle listu Süddeutsche Zeitung, který ji také zveřejnil, jeho novináři materiál uložený na USB klíčí dostali v jistém opuštěném hotelu.

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung k aféře kolem Stracheho napsal, že je třeba vysvětlit okolnosti vzniku videonahrávky. „Zůstává nejasné, jak video vzniklo, jaké motivy stojí za zinscenováním (schůzky s údajnou příbuznou ruského oligarchy) a proč byl film zveřejněn až dva roky po svém vzniku“, uvádí list. Je to nutné, protože „jinak se politika utopí v jedovaté směsi spikleneckých teorií a dopadů, což udržuje při životě populismus“.