Dvojice vyrazila v sobotu po hřebeni Stüdlgrat na vrchol Grossglockneru (3798 m n. m.), odpoledne se ale zhoršilo počasí a začalo sněžit. Když se setmělo, nacházeli se stále ve výšce kolem 3700 metrů.
„Vybudovali nouzový bivak a přečkali tam noc ve větrné a sněhové bouři,“ uvedla policie s tím, že v úterý ráno muž uskutečnil tísňový hovor.
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Vzhledem k povětrnostní situaci nebyla možná záchrana vrtulníkem. K oběma vyčerpaným alpinistům proto vystoupili dva záchranáři z horské služby. Pomohli jim se zahřát natolik, že oba byli schopni sestoupit na chatu Erzherzog-Johann-Hütte.
V sobotu zasahovala rakouská horská služba při záchraně 29letého Čecha, který se těžce zranil při desetimetrovém pádu. Nehoda se odehrála na stejném hřebeni Stüdlgrat, rovněž nedaleko vrcholu Grossglockneru.