Jednadevadesátiletý Čech se zřítil z rakouského Grossglockneru

Čech se podle APA zřítil ve čtvrtek v poledne na území východotyrolské obce Kals ze strmého svahu nad horskou chatou a patrně se těžce zranil.
Podle policie chtěl pozorovat místní potok Tauernbach a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů.
Po počátečním ošetření seniora s podezřením na vážná poranění hlavy přepravil vrtulník záchranné služby na kliniku v Innsbrucku.
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