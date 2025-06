Funkový klasik. Ve věku 82 let zemřel americký zpěvák a hudebník Sly Stone

V pondělí 9. června zemřel ve věku 82 let americký zpěvák, skladatel a producent Sly Stone. Jeho tvorba měla zásadní vliv na funkovou hudbu 60. a 70. let. Podle sdělení kapely Sly & The Family Stone...