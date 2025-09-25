Rakousko přilákalo vědce z USA. Poděkujme Trumpovi, zní z akademie věd


  19:09
Rakousko přilákalo na granty 25 podle něho špičkových vědců z amerických vysokých škol, na které dopadly škrty současné americké administrativy týkající se vysokých škol. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. Jde o vědce například z Harvardovy univerzity, Massachusettského technického institutu či Princetonské univerzity.
Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts. (15. dubna 2025)

Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts. (15. dubna 2025)

Premiér Andrej Babiš se při návštěvě Vídně setkal také s rakouským ministrem...
Premiér Andrej Babiš se při návštěvě Vídně setkal také s rakouským ministrem...
Americký prezident Donald Trump hovoří během Valného shromáždění OSN v New...
Donald Trump na eskalátoru v OSN (23. září 2025)
6 fotografií

Každý z vědců od úrovně postdoktoranda po profesora získal dvouletý grant 500 tisíc eur (12,2 milionu Kč), uvedla Rakouská akademie věd. Jsou mezi nimi badatelé v oboru fyziky, chemie a biologové.

„Poděkujme (americkému prezidentovi Donaldu) Trumpovi za tento příliv mozků,“ řekl předseda akademie Heinz Fassmann. „Podařilo se nám přivést tyto vynikající osobnosti ze Spojených států do Rakouska. Přinášejí s sebou nové nápady, nové perspektivy a nové mezinárodní kontakty,“ dodal.

Trumpova nařízení brzdí nástup Čechů na americké univerzity. Bojí se i ti, co tam jsou

Jména vědců ale předseda akademie nezveřejnil. Reuters připomíná, že prezident Trump má na univerzity spadeno z různých důvodů, ať už jde o jejich kritiku války, kterou Izrael vede v Pásmu Gazy, prosazování práv transgenderových osob nebo programů týkajících se rovnosti a inkluze. Bílý dům uvádí, že i přes škrty budou mít Spojené státy celosvětově největší podíl na financování výzkumu.

Rakousko patří mezi země, které se v reakci na Trumpovu politiku snaží nalákat akademiky působící na amerických univerzitách. V březnu 13 evropských zemí, včetně Německa, Francie a Španělska, vyzvalo Evropskou komisi, aby urychleně podnikla kroky k tomu, aby EU získala vědecké talenty.

Akademická svoboda v USA končí. Trump pozastavil financování Harvardu

Vědci, kteří rakouské granty získali, začnou na univerzitách nebo ve výzkumných institucích této alpské země pracovat ještě letos.

„V době, kdy politické zásahy a autoritářské tendence dopadají na vědu a výuku, Rakousko vůči nim zaujímá jasný postoj,“ uvedla rakouská sociálnědemokratická ministryně pro vědu a výzkum Eva-Maria Holzleitnerová.

