Ve Vídni měsíce zneužívali dvanáctiletou dívku. Policie zadržela 17 mladíků

Deník Kronen Zeitung napsal, že se zneužíváním začal první přítel dívky, kterého poznala začátkem loňského roku. Po krátkém románku ji nutil k sexu a následně i k sexu s jeho přáteli. „Držel mi hlavu,“ vypověděla údajně oběť. Celé martyrium zažívala několik měsíců.

Agresoři si ji předávali jako „trofej“ a několikrát ji hromadně znásilnili, podle deníku až v osmi lidech najednou. Například list Kurier však tuto informaci vyvrací s tím, že nešlo ani o hromadné znásilnění a ani o znásilnění jako takové. Kromě jednoho případu se vyšetřování údajně týká závažného sexuální zneužívání tak, jak jej definuje rakouské právo.

Někdy se mladíci u zneužívání také natáčeli a dívku pak vydírali, že záběry pořízené v parkovacím domě, v bytě nebo na schodišti zveřejní. Na jednom z videí je údajně slyšet, jak děvče křičí: „Přestaňte!“ Ze studu, že věc vyjde najevo, se však podvolovalo a své matce se svěřilo teprve velmi pozdě. Na policii se rodina vydala loni v říjnu.

Ve čtvrtek policie zasáhla a provedla razii v neupřesněném množství bytů. Z dětských pokojů odvedla sedmnáct podezřelých ve věku od třinácti do osmnácti let. Na místě také zabavila nejméně čtyři mobilní telefony. Většina podezřelých má podle rakouského listu „turecký nebo bulharský migrační původ“. Vyšetřováni jsou na svobodě s výjimkou šestnáctiletého mladíka, který se vzpíral policii a byl dočasně zadržen.

Chlapci u výslechů mluvili o „dobrovolném sexu“ s tím, že dívka předstírala, že je jí „víc než čtrnáct let“. Státní zastupitelství nyní rozhodne o dalším postupu. Nezletilým hrozí za závažné sexuální zneužití pět let – pokud by byli dospělí, byla by horní hranice až deset let vězení.

„V zájmu ochrany oběti nemůžeme v tuto chvíli poskytnout žádné další detaily. Je to extrémně citlivá záležitost a my ji vyšetřujeme, jak nejrychleji můžeme,“ uvedla mluvčí policie Julia Schicková.