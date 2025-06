Lanovka se v Alpách v bouři zasekla a uvěznila lidi na mnoho hodin 80 metrů nad zemí

Írán a Izrael souhlasily s vyhlášením příměří, které po 12 dnech ukončí současné boje mezi oběma zeměmi. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Podle něj by klid zbraní měl začít platit během...

Kdyby si peklo chtělo otevřít na Zemi filiálku, Hormuzský průliv by byl dobrá parcela. Když tam byl před časem autor těchto řádků, byla tam pekelná výheň, děsné vlhko připomínající spíš mlhu, holé...

Domácnosti obchází strašidlo nových emisních povolenek, které mají už za rok a půl zdražit vytápění a pohonné hmoty. O kolik přesně, to však nebude až do poslední chvíle jisté. Může jít o tisíce ale...

Verbování lidí ke spolupráci s ruskými tajnými službami, výhrůžky, sledování lidí, odposlouchávání telefonů, nabourání se do e-mailů. Agenti, kteří donášeli ruským rozvědkám, špioni, kteří nakupovali...

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Redakce iDNES.cz projela Chorvatsko od severu až na jeho nejjižnější konec. Prozkoumala a zdokumentovala ceny potravin v menší samoobsluze patřící do sítě Studenac v istrijské Poreči, pak Lidl ve...

USA oživují po více než 15 letech atom. Novou elektrárnu postaví i New York

Stát New York plánuje výstavbu moderní jaderné elektrárny s výkonem nejméně jeden gigawatt, což by mělo stačit k pokrytí spotřeby zhruba jednoho milionu domácností. Bude to jeden z prvních nových...