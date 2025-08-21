Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi

Stejně jako v Česku se i v Rakousku stal Emil okamžitým fenoménem. Nejprve byl zaznamenán v obcích Herrnbaumgarten, Poysdorf a Grosskrut, posléze dorazil až do průmyslové zóny v Mistelbachu. Neobvyklý návštěvník zaujal také starostu Christiana Oberenzera, který připomněl, že podobné pozorování je v regionu mimořádně vzácné.
|
Los Emil, který putoval po Česku, odešel za hranice. Spatřili ho v Rakousku
Rakouská média okamžitě převzala zprávy a začala přinášet snímky i videa, které lidé pořizují na mobilní telefony. Emil se tak během několika hodin stal výrazně známější, než by se dalo čekat od plachého zvířete, které většinou žije v ústraní.
Podle biologů jde o mladého jedince, pravděpodobně pocházejícího z Polska, jenž se rozhodl vydat na dlouhou pouť střední Evropou. Odborníci připomínají, že dospělí losi mohou dorůstat výšky přes dva metry a jejich hmotnost přesahuje půl tuny. Právě proto varují před snahou zvíře vyhledávat nebo příliš blízce fotografovat.
|
Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky
Policie i ochránci přírody v Rakousku nyní apelují na veřejnost, aby se ke zvířeti nepřibližovala a raději jeho cestu sledovala zpovzdálí. Obavy pramení nejen z možného ohrožení lidí, ale i z rizika pro samotného losa. Vyplašený jedinec by mohl vběhnout do silnice a způsobit vážnou nehodu.
|
19. srpna 2025