Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi

  12:20
Putování losa Emila má další kapitolu. Poté, co zaujal obyvatele Česka a Slovenska, se jeho silueta objevila v Dolních Rakousích. I tamní média z něj učinila hvězdu. Lidé sdílejí fotografie a videa, úřady potvrzují jeho pohyb a odborníci upozorňují na vzácnost takových setkání.
Sotva překročil hranici, už je slavný. Los Emil je teď hvězdou rakouských...

Sotva překročil hranici, už je slavný. Los Emil je teď hvězdou rakouských médií. (21. srpna 2025) | foto: iDNES.cz

Putující los Emil se objevil také poblíž Nivnice. (červenec 2025)
Los evropský zvaný Emil se přišel napít do rybníčku v obci Korytná na...
Putující los Emil se objevil také poblíž Nivnice. (červenec 2025)
Los evropský zvaný Emil se přišel napít do rybníčku v obci Korytná na...
Stejně jako v Česku se i v Rakousku stal Emil okamžitým fenoménem. Nejprve byl zaznamenán v obcích Herrnbaumgarten, Poysdorf a Grosskrut, posléze dorazil až do průmyslové zóny v Mistelbachu. Neobvyklý návštěvník zaujal také starostu Christiana Oberenzera, který připomněl, že podobné pozorování je v regionu mimořádně vzácné.

Los Emil, který putoval po Česku, odešel za hranice. Spatřili ho v Rakousku

Rakouská média okamžitě převzala zprávy a začala přinášet snímky i videa, které lidé pořizují na mobilní telefony. Emil se tak během několika hodin stal výrazně známější, než by se dalo čekat od plachého zvířete, které většinou žije v ústraní.

Podle biologů jde o mladého jedince, pravděpodobně pocházejícího z Polska, jenž se rozhodl vydat na dlouhou pouť střední Evropou. Odborníci připomínají, že dospělí losi mohou dorůstat výšky přes dva metry a jejich hmotnost přesahuje půl tuny. Právě proto varují před snahou zvíře vyhledávat nebo příliš blízce fotografovat.

Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky

Policie i ochránci přírody v Rakousku nyní apelují na veřejnost, aby se ke zvířeti nepřibližovala a raději jeho cestu sledovala zpovzdálí. Obavy pramení nejen z možného ohrožení lidí, ale i z rizika pro samotného losa. Vyplašený jedinec by mohl vběhnout do silnice a způsobit vážnou nehodu.

