Osada, která má pouhých pět obyvatel, patří k obci Moorbad Harbach a nachází se zhruba 35 kilometrů jihovýchodně od Českého Krumlova.
Mezi meteorology je už roky velmi dobře známá, a to díky své zvláštní poloze. Schwarzau totiž leží v mělké kotlině ve výšce přibližně 788 metrů nad mořem, kde jsou pravidelně mimořádně nízké teploty.
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Vedra lámou rekordy i u sousedů. Bratislava hlásí přes 40, Vídeň rovných 41
Zatímco během dne je v osadě teplo, za jasných a bezvětrných nocí do kotliny proudí studený vzduch a hromadí se tam, čímž vzniká takzvané jezero studeného vzduchu. Chladný vzduch zůstává u země a způsobuje, že teploty klesají výrazně více než v okolí.
Na tamní meteorologické stanici byla díky tomu za posledních 24 hodin zaznamenána nejnižší teplota 10,6 stupně Celsia, přičemž kolem poledne tam bylo zhruba 12 stupňů.
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Osada Schwarzau si svou pověst ledového pólu vybudovala v průběhu mnoha let a zejména v zimě se pravidelně dostává na titulní stránky novin. Letos v lednu tam například naměřili nejnižší teplotu minus 16,1 stupně, čímž se osada tehdy stala nejchladnějším místem Rakouska.
Rakousko v úterý zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu, když teploměr na meteorologické stanici ve Vídni-Stammersdorfu ukázal 41 stupňů Celsia.
Padl tak rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg zaznamenali 40,5 stupně.