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Ledový pól u českých hranic. V rakouské obci měli v poledne 12 stupňů

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  15:13

Schwarzau, obec v Rakousku. (15. července 2015) | foto: ČTK

Současná vlna veder způsobuje ve velké části Rakouska bezesné noci, přičemž teploty v mnoha regionech ani po západu slunce téměř neklesají. Zcela odlišná je však situace v malé dolnorakouské osadě Schwarzau im Freiwald u českých hranic, která byla s 10,6 stupni Celsia opět nejchladnějším místem v zemi.

Osada, která má pouhých pět obyvatel, patří k obci Moorbad Harbach a nachází se zhruba 35 kilometrů jihovýchodně od Českého Krumlova.

Mezi meteorology je už roky velmi dobře známá, a to díky své zvláštní poloze. Schwarzau totiž leží v mělké kotlině ve výšce přibližně 788 metrů nad mořem, kde jsou pravidelně mimořádně nízké teploty.

Vedra lámou rekordy i u sousedů. Bratislava hlásí přes 40, Vídeň rovných 41

Zatímco během dne je v osadě teplo, za jasných a bezvětrných nocí do kotliny proudí studený vzduch a hromadí se tam, čímž vzniká takzvané jezero studeného vzduchu. Chladný vzduch zůstává u země a způsobuje, že teploty klesají výrazně více než v okolí.

Na tamní meteorologické stanici byla díky tomu za posledních 24 hodin zaznamenána nejnižší teplota 10,6 stupně Celsia, přičemž kolem poledne tam bylo zhruba 12 stupňů.

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Osada Schwarzau si svou pověst ledového pólu vybudovala v průběhu mnoha let a zejména v zimě se pravidelně dostává na titulní stránky novin. Letos v lednu tam například naměřili nejnižší teplotu minus 16,1 stupně, čímž se osada tehdy stala nejchladnějším místem Rakouska.

Rakousko v úterý zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu, když teploměr na meteorologické stanici ve Vídni-Stammersdorfu ukázal 41 stupňů Celsia.

Padl tak rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg zaznamenali 40,5 stupně.

Schwarzau im Freiwald

Schwarzau im Freiwald

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Témata: Rakousko

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