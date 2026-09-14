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Při lezení v Alpách se zřítila Češka, utrhl se s ní skalní výčnělek

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  10:03

Pohled na hřeben Ahornkamm v Zillertalských Alpách | foto: Profimedia.cz

V Rakousku se v neděli při výstupu na tyrolskou horu Grundschartner zřítila 47letá Češka. Rozsah zranění policie v tiskové zprávě neupřesnila, do nemocnice ale ženu musel transportovat vrtulník.

Češka byla součástí čtyřčlenné skupiny, která se vydala na výstup na severní hřeben Grundschartneru v Zillertalských Alpách. Skupina se rozdělila na dvojice, které se vzájemně jistily lany.

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Žena postupovala jako první. V jednom úseku se ale vylomil skalní výčnělek, který na trase sloužil jako jisticí bod. Češka se následně zřítila asi pět metrů k předchozímu jištění, kde ale zády dopadla na skálu.

Ženě poskytli první pomoc náhodní lezci, kteří místem rovněž postupovali. Poté v ošetřování pokračovali záchranáři, kteří ji následně letecky dopravili do nemocnice v Hallu u Innsbrucku.

Grundschartner

Grundschartner

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Při lezení v Alpách se zřítila Češka, utrhl se s ní skalní výčnělek

Pohled na hřeben Ahornkamm v Zillertalských Alpách

V Rakousku se v neděli při výstupu na tyrolskou horu Grundschartner zřítila 47letá Češka. Rozsah zranění policie v tiskové zprávě neupřesnila, do nemocnice ale ženu musel transportovat vrtulník.

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