Za den se v rakouských Alpách utrhlo třicet lavin. Zemřeli tři lidé

  18:30
Dohromady tři mrtvé si ve středu vyžádaly laviny v rakouských Alpách. Dvě oběti jsou hlášeny z Tyrolska, jedna z nejzápadnější rakouské spolkové země Vorarlbersko. Jenom v Tyrolsku se do odpoledne utrhlo více než 30 lavin. Podrobnosti k totožnosti obětí zatím nejsou k dispozici.
V Tyrolsku byly oběti hlášeny z Kirchbergu v okrese Kitzbühel a Fissu v okrese Landeck. Ve Fissu byli kolem poledne hlášeni tři lidé zasypaní lavinou. Do jejich záchrany se zapojily tři vrtulníky, několik horských týmů a psí jednotky.

Podle místního provozovatele lanovek se lavina objevila v oblasti uzavřené lyžařské trasy Adlerroute. Po poledni policie informovala, že zasypané lidi se podařilo z pod sněhu vysvobodit a jeden člověk musel být resuscitován. Odpoledne se ukázalo, resuscitační úsilí bylo nakonec neúspěšné u 71letého turisty.

Údolí po lavině zavalila oblaka sněhu. Lyžaři nejdřív přihlíželi, pak prchali

V časných odpoledních hodinách se podle úřadů vyskytla lavina také v lokalitě Navistal nedaleko Innsbrucku. Dva skialpinisty strhla během sestupu z hory Geier.

„Jeden 44letý muž byl zcela zasypán, druhý částečně,“ uvedla policie. Částečně zasypanému muži se podařilo vyprostit a vyhrabat svého společníka, načež započal resuscitaci. Zdravotník ze záchranného vrtulníku pak v oživovacích pokusech pokračoval, ale 44letý muž na místě zemřel.

V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších devět se pohřešuje

Podle krizového střediska bylo do časného odpoledne v Tyrolsku hlášeno více než 30 lavin. Obzvláště postiženy byly okresy Landeck, Schwaz a Kitzbühel. Záchranné vrtulníky byly nasazeny ve 14 případech. V oblasti platil čtvrtý, tedy druhý nejvyšší, stupeň varování před lavinami.

V jižním Vorarlbersku ve středu podle agentury APA na hoře Sonnenkopf v údolí Klostertal lavina zasypala muže, který na místě zemřel. Záchranné složky přivolané na místo ho sice dokázaly vyprostit, ale bylo už příliš pozdě. Pokusy o resuscitaci byly neúspěšné.

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

Také ve Vorarlbersku, stejně jako v celém západním Rakousku, dnes panovala velmi nebezpečná lavinová situace, píše APA.

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Průměrná mzda v České televizi se loni přiblížila 61 tisícům korun měsíčně

Budova Česká televize na Kavčích horách

Průměrná mzda v České televizi se v minulém roce zvýšila o 5,1 procenta na 60 745 korun měsíčně. Vyplývá to z informace, kterou ve středu vzala na vědomí Rada ČT na svém zasedání. Z výše průměrné...

18. února 2026  18:47

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou...

18. února 2026  18:20

Tragický požár v bohnické léčebně, jeden pacient zemřel

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích dnes odpoledne hořelo. Hasiči sice oheň dostali rychle pod kontrolu, jeden z místních pacientů se ale vážně nadýchal zplodin a záchranářům se ho...

18. února 2026  15:04,  aktualizováno  17:16

Živnostníkům se zastaví růst sociálních odvodů, pocítí to ale na výši důchodu

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka (11. února 2026)

Sociální výbor Sněmovny podpořil zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných. OSVČ mají na odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Minimální...

18. února 2026  15:20,  aktualizováno 

Dánský král Frederik dorazil do Grónska, návštěvou vyslal vzkaz do USA

Dánský král Frederik dorazil na letiště v Nuuku, kde ho přijal grónský premiér...

Dánský král Frederik X. ve středu zahájil třídenní návštěvu Grónska, které je autonomní součástí Dánského království. Panovník tak chce vyjádřit podporu ostrovu, o jehož získání pro Spojené státy...

18. února 2026  16:53

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026,  aktualizováno  16:48

Červená jen po cvičení. Úřad vlády zavedl jídelní semafor, vzbudil emoce

Obědové menu na jednom z ministerstev

Úřad vlády přišel s novinkou. Na své facebookové stránce oznámil, že jeho obědové menu je nově barevně rozdělené podle zdravotní prospěšnosti jednotlivých pokrmů. Barvy fungují podobně jako na...

18. února 2026  16:29

„Krab“ se zdeformovaným prstem. Rubio tajně jedná s vnukem Raúla Castra

Raúl Guillermo Rodríguez Castro a jeho dědeček, bývalý vládce Kuby Raúl Castro...

Americký ministr zahraničí Marco Rubio vede tajná jednání s vnukem bývalého kubánského vůdce Raúla Castra. A to v době, kdy Spojené státy vyvíjejí na režim v Havaně nebývalý tlak. S odvoláním na tři...

18. února 2026  16:07

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Chytrým zastávkám v Brně odzvonilo. Panely ničili vandalové, zároveň zastaraly

Jediný informační panel, který brněnský dopravní podnik provozuje, zůstal na...

Rozvoj chytrých zastávek MHD v Brně skončil prakticky dříve, než začal. Před osmi lety vznikl pilotní projekt na Moravském náměstí, který fungoval do roku 2022. Informační panely odsud zmizely kvůli...

18. února 2026  16:03

Pokusný králík, nebo varovný signál? Proč Rusové na Navalného „plýtvali“ žabím jedem

Premium
Z dokumentu Navalnyj

Proč se Moskva při vraždě opozičního politika Alexeje Navalného tak namáhala a sháněla těžko dostupný jed z jihoamerické žáby, když už měla nepohodlného kritika Kremlu pod zámkem daleko na Sibiři?...

18. února 2026

