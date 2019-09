Turista si stěžoval na portréty nacistů v hotelu, sám skončil před soudem

Thomas K. (jeho celé jméno úřady nezveřejnily) navštívil loni v srpnu se svou manželkou hotel ve vesnici Gerlos v tyrolských Alpách. Na zdi hotelu je překvapily dva portréty, na kterých byli zachyceni muži v nacistických uniformách zdobených říšskými orlicemi a hákovými kříži.



Po odjezdu se Thomas K. svěřil se svým nepříjemným zážitkem v recenzích na serverech Booking a TripAdvisor. „V hale mají portrét nacistického dědečka,“ uvedl pod pseudonymem v němčině i angličtině.

„Nevím, co se nám majitelé takovými obrazy snaží říct? Tento incident hovoří o současném stavu tohoto rakouského regionu. Naše touha opět tuto oblast navštívit zcela zmizela. Oba jsme byli rozhořčení a znechucení,“ napsal Thomas K., který tím považoval celou záležitost za uzavřenou.

Jeho názor ale nesdílel majitel hotelu, který kontaktoval oba servery a požádal je o stažení negativních recenzí. Jejich obsah ho údajně urazil, protože na obrazech je jeho dědeček a strýc, kteří oba sloužili mezi lety 1935 a 1945 v řadách Wehrmachtu, tedy v německé armádě.

Oba muži vstoupili dobrovolně do řad NSDAP

Zatímco Booking recenzi odstranil, TripAdvisor to udělat odmítl. Majitel posléze přiřadil rezervační číslo k anonymní recenzi, vypátral totožnost stěžovatele a podal na něj žalobu. Skutečnost, že Wehrmacht byl nástrojem nacistického režimu podle něj totiž neznamená, že by vojáci, kteří byli odvedeni do služby, mohli být pomlouváni jako nacisté.



Thomas K. se ale nevzdal bez boje a pomocí fotografií vypátral totožnost obou mužů v Německém národním archivu. Podle záznamů oba na začátku čtyřicátých let dobrovolně vstoupili do nacistické strany NSDAP, o čemž majitel hotelu neměl podle svých slov ani tušení.

O to překvapivější však bylo předběžné rozhodnutí soudu v Innsbrucku, který dal v červenci za pravdu žalobci. Podle soudu totiž Thomas K. svou recenzí naznačil, že majitel hotelu sympatizuje s národně socialistickými myšlenkami. Zájem ochránit svou pověst má proto podle soudu přednost před právem hosta na svobodu projevu. Soudní řízení nicméně není zdaleka u konce a bude pokračovat na podzim.

