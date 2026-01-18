V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

  10:58
Rakouští záchranáři a alpská policie v neděli ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. V sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách rovněž v neděli redakci potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17. ledna 2026) | foto: AP

„Můžeme bohužel potvrdit že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté

Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy už se také stmívalo.

Agentura DPA dnes napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezóně: ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Údaj o státní příslušnosti se dosud v médiích objevil jen u české trojice. I dnes v regionu platí varování před vysokým rizikem lavin.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

18. ledna 2026  10:58

