V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

„Můžeme bohužel potvrdit že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
|
Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté
Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy už se také stmívalo.
Agentura DPA dnes napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezóně: ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Údaj o státní příslušnosti se dosud v médiích objevil jen u české trojice. I dnes v regionu platí varování před vysokým rizikem lavin.