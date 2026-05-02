Rakouská policie zadržela podezřelého z otravy dětských výživ

  17:40aktualizováno  17:57
Rakouská policie dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.

Jedna otrávená výživa stále chybí. | foto: Stanislav HodinaProfimedia.cz

Mluvčí burgenlandské policie řekl agentuře APA, že muže zadržela policie s pomocí spolkového kriminálního úřadu. Dodal, že vyšetřovatelé jej stále vyslýchají.

List Kronen Zeitung s odvoláním na své zdroje napsal, že zadržení se odehrálo v rakouské spolkové zemi Salcbursko. První zprávy zmiňovaly naopak Burgenland. Deník dále připomenul, že na případu pracoval mezinárodní tým vyšetřovatelů.

Potravinářská společnost HiPP, která sídlí v Německu, dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionů korun), v opačném případě hrozil otravou dětské výživy. Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.

„Chui 50 milionů, nebo dám do výživy jed." Vyděračská hrozba přišla firmě v e-mailu

Předpokládá se, že vyděrač otrávil šest skleniček s výživou. Policie jich dosud zajistila pět a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem a které je metropolí Burgenlandu. Podle úřadů není vyloučené, že zatím nezjištěné balení koupil zákazník z Maďarska.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří 900 hektarů

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří les už na ploše 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru platí bezletová zóna, nad místem zásahu je zakázané létat s drony a...

2. května 2026  14:34,  aktualizováno  17:38

Peking oťukává Donbas. Čínské firmy tiše podnikají na okupovaném území Ukrajiny

Premium
Číňané na Donbasu. Místním těžebním firmám dodávají například důlní techniku a...

Čína podle dostupných informací nenápadně rozšiřuje svůj ekonomický vliv na Ruskem okupovaném východě Ukrajiny a obchází přitom mezinárodní sankce. Do regionu proudí čínské technologie, roste význam...

2. května 2026  17:30

Unikátní šance nahlédnout dovnitř. Sídlo německého prezidenta se změní na galerii

V paláci Bellevue německý prezident hostí tuzemské i zahraniční státníky. (14....

Sídlo německého prezidenta, zámek Bellevue, se v červnu na dva týdny otevře veřejnosti jako galerie. Lidé tak budou mít možnost nahlédnout do interiéru před plánovanou rekonstrukcí za více než 600...

2. května 2026  17:07

Česko zažívá první letní den. Teploty na západě a v Polabí vyšplhaly nad 25 stupňů

Rozkvetlé ovocné sady u Lhenic a Chelčic na Prachaticku a Strakonicku. (23....

Sobota je v Česku letošním prvním letním dnem, při kterém maximální teploty dosahují aspoň 25 stupňů Celsia. Tuto hodnotu kolem 14:00 už překročila stanice v Plzni Bolevci a o něco později i některá...

2. května 2026  16:29

Zkoušeli vzduchovku, utrpěl průstřel hlavy. Jonášek má za sebou už čtyři operace

Devítiletý Jonášek má za sebou po vážném zranění hlavy už čtyři operace, nadále...

Devítiletý Jonášek z Blatna utrpěl na začátku března střelné poranění hlavy, když se na návštěvě s kamarády rozhodl bez vědomí rodičů v lese vyzkoušet vzduchovku. Nehoda tak během okamžiku zásadně...

2. května 2026  16:16

Revoluce v placení. Na Slovensku musejí obchody nově nabízet platbu online

Ilustrační fotka

Slovenský maloobchod zažívá revoluci. Od 1. května vstoupila v platnost nová povinnost, podle které musí všichni prodejci a poskytovatelé služeb umožnit zákazníkům bezhotovostní úhradu u všech plateb...

2. května 2026  16:08

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Ženskou Tour de France pojedou na koloběžkách. Pětice se nejvíc bojí o mytí vlasů

Pětice z týmu Kick France Femmes 2026 se chystá ujet ženskou variantu Tour de...

Trať dlouhá 1 175 kilometrů s celkovým převýšením přibližně 19 tisíc metrů. Pro pětici jezdkyň na koloběžkách je to jen další výzva. V nohách mají desítky tisíc kilometrů a na svém kontě několik...

2. května 2026  15:43

K útoku na galaveřeči mlčel. Zelenskyj Trumpa odepsal, už se mu nebojí postavit

Premium
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době nezvykle otevřeně oponuje Washingtonu a kritizuje některé činitele administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Naznačuje to posun ve...

2. května 2026  15:30

Muž, který dal Poirotovi tvář a knír. David Suchet slaví 80

David Suchet hrál Hercula Poirota skoro 25 let.

Pro mnohé milovníky slavného detektiva je to ten nejlepší Hercule Poirot ze všech. Přitom ho britský herec David Suchet, který slaví 2. května 80. narozeniny, zpočátku hrát nechtěl. Ale když se pak...

2. května 2026  15:19

Tokijské letiště má nové pomocníky. Se zavazadly pomáhají humanoidní roboti

Robot na japonském letišti Haneda odbavuje kufry. (27. dubna 2026)

Společnost Japan Airlines začne od května testovat humanoidní roboty na letišti Haneda v Tokiu. Stroje mají pomáhat s manipulací zavazadel v době rostoucího turismu a nedostatku pracovních sil. Podle...

2. května 2026

